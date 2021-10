Estos son los misterios sin resolver que desvelará la segunda temporada de 'El juego del calamar'

El juego del calamar es la serie que está rompiendo los esquemas durante las últimas semanas. Girando en torno a la pregunta "¿qué precio estaría dispuesto a pagar alguien por conseguir una fortuna?", la nueva entrega de Netflix se ha convertido en la serie más vista actualmente en el mundo y parece que se prepara para romper todos los récords de la plataforma convirtiéndose en la serie más vista de la historia en streaming.

Sin embargo, las incógnitas que quedaron sin resolver en la primera temporada de El juego del calamar plantean la posibilidad de que llegue una segunda temporada y que, tras su gran éxito internacional, está claro que acabará llegando.

Su creador, el director surcoreano Hwang Dong-hyuk, ya dejó claro que esta nueva entrega de su aclamada serie no será una prioridad para él, que parece que ya busca embarcarse en nuevos proyectos tras haber logrado su primer gran éxito.

Eso sí, a pesar de haber acabado agotado con la primera temporada de su serie, el director tiene claro por qué dejó sin cerrar la historia al final de la primera.

***ADVERTENCIA: SPOILERS***

Las incógnitas sin resolver de 'El juego del calamar'

En una entrevista con la CNN, Dong-hyuk ha asegurado que la segunda temporada servirá para explorar "algunos cabos sueltos" que quedaron sin cierre definitivo en la primera entrega de la serie surcoreana. Además, ha incidido en aquellos aspectos que desea tratar tras el éxito de la serie.

El pasado del líder

En primer lugar, el director ha incidido en la idea de enfocar la serie en el pasado del líder, The Front Man, el encargado de supervisar cada una de las pruebas de El juego del calamar. Y es que, a pesar de su importancia para el desarrollo de la serie, apenas sabemos cosas del personaje interpretado por Lee Byung-hun más allá de que fue ganador del juego en años pasados y que ahora se dedica a dirigirlo desde las sombras.

Cuando Hwang Dong-hyuk estaba escribiendo la serie, imaginó que el protagonismo de una hipotética segunda temporada podría tenerlo este personaje, descubriendo así que antes de El juego del calamar había sido policía y cómo acabó donde acabó.

The Front Man y dirige nada más y nada menos que las operaciones diarias del juego // Instagram

La historia del detective infiltrado

Además, con la explicación de este personaje también recordamos la historia del detective Jun-ho, que consiguió infiltrarse en la organización como uno de los enmascarados que se dedican a organizar cada una de las pruebas del juego con sumo cuidado y que también son los encargados de acabar con la vida de los eliminados.

Si bien es cierto que le vemos morir en una de las escenas finales de la serie, poco sabemos sobre su vida más allá de su relación con su hermano y de si, tal vez, sobrevivió a la caída por el acantilado.

Quién es realmente el hombre de los ttakji

Sin embargo, lo que es un misterio absoluto es la identidad del hombre con los ttakji en sus bolsillos, interpretado por Gong Yoo, que se dedica a reclutar a nuevos jugadores arruinados. Apenas tenemos pistas sobre su identidad, los parámetros que sigue para elegir a sus víctimas y el papel que ocupa dentro de la organización encargada de organizar las pruebas a vida o muerte.

De hecho, su aparición final recuerda que, a pesar de todo por lo que había pasado Seong Gi-hun, nada había cambiado realmente.

Gong Yoo, en 'El juego del calamar' // Netflix

A pesar del éxito de la serie, Dong-hyuk aún no se ha postulado ante la idea de ponerse manos a la obra. No obstante, ha asegurado que, aunque "no hay nada confirmado" por el momento, sí "hay mucha gente entusiasmada que me hace realmente contemplarlo". Tendremos que esperar para saber si podremos desvelar estas incógnitas.