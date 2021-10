La primera pregunta que surge a cualquiera que se enchufa a El juego del calamar es evidente: ¿qué precio estaría dispuesto a pagar por conseguir una fortuna? La segunda, aunque de otra índole, también lo es: ¿cómo son en la vida real cuando se quitan el chándal verde y blanco?

Los personajes de la serie lucen con un aspecto uniformado, desaliñado y ensangrentado que dista mucho de su aspecto habitual.

Te los enseñamos y te descubrimos también qué edad tienen.

Lee Jung-jae

Lee Jung-jae, protagonista de 'El juego del calamar' // Netflix

Nacido el 15 de diciembre de 1975, Lee Jung-jae es modelo y empresario además de actor. En El juego del calamar interpreta a Seong Gi-hun, un adicto al juego cuyo objetivo es ganar dinero y evitar que su hija de diez años se mude a Estados Unidos con su madre y su padrastro. Jung-jae es famoso en Corea por su participación en las películas Il Mare (2000).

Jung Ho-yeon

Jung Ho-yeon, en 'El juego del calamar' // Netflix

Jung Ho-yeon es una modelo y actriz surcoreana nacida el 23 de junio de 1994 en Seúl. Vogue la ha apodado como la “próxima top model de Corea” y models.com la ha incluido en la lista Top 50.

En El juego del calamar interpreta a Kang Sae-byeok, una joven que necesita dinero para sacar a su madre de Corea del Norte y comprar una casa para su familia, ya que su hermano pequeño vive en un orfanato. Es el primer papel en una serie de la actriz de 27 años. Antes sólo había hecho cortos.

Park Hae-soo

Cho Sang-woo interpreta a un banquero en 'El juego dlel calamar' // Netflix

Park Hae-soo nació en Corea del Sur el 21 de noviembre de 1981. El actor de 40 años es conocido por su papel principal en Prison Playbook (2017), uno de los dramas más exitosos de la historia de Corea del Sur.

En El juego del calamar da vida a Cho Sang-woo, un banquero de inversiones que robó dinero de sus clientes y lo perdió en el mercado de valores. Necesita ganar el juego para evitar el arresto y así, conservar la casa y el negocio de su madre.

Wi Ha-joon

Hwang Jun-ho es un policía que encuentra una tarjeta de juego mientras busca en el apartamento de su hermano desaparecido // Instagram

Wi Ha-joon es un cantante y actor nacido en Jeolla, Corea del Sur, el 5 de agosto de 1991. El actor de 30 años ha participado en varias películas y dramas surcoreanos, y también ha participado en el drama romántico Something in the Rain (2018).

En El juego del calamar da vida a Hwang Jun-ho, un policía que encuentra una tarjeta de juego mientras busca en el apartamento de su hermano desaparecido. A partir de ahí se infiltra en el juego como guardia para acabar con la operación y encontrar a su hermano.

Heo Sung-tae

Heo Sung-tae, en una escena de 'El juego del calamar' // Netflix

Heo Sung-tae tiene una carrera impresionante como actor en películas y series de drama. Nacido el 20 de octubre de 1976 en Corea del Sur, el intérprete de 43 años ha trabajado en piezas conocidas a nivel internacional como Beyond Evil y Racket Boys.

Su personaje en El juego del calamar se llama Jang Deok-su y es algo así como el antagonista del protagonista. Participa para pagar las deudas de juego después de enfadar a su jefe del crimen.

Gong Yoo

Gong Yoo, en 'El juego del calamar' // Netflix

Gong Yoo nació el 10 de julio de 1979 en Busan, y es graduado en la Especialidad de Cine y Teatro por la Universidad de Kyung Hee. El actor de 42 años ha aparecido en algunos trabajo conocidos a nivel mundial. Fue protagonista en la exitosa película Train to Busan (2016) e interpretó al duende inmortal titular en el exitoso drama Guardian: The Lonely and Great God (2016).

En la serie de Netflix es The Salesman, encargado de reclutar a Gi-hun con un juego de ddakji en el metro.

Lee Byung-hun

The Front Man y dirige nada más y nada menos que las operaciones diarias del juego // Instagram

Lee Byung-hun es un actor de 51 años y uno de los nombres más exitosos de Corea del Sur durante décadas. Nacido el 12 de julio de 1970 en Hangul, ha participado en cinco de las cincuenta películas coreanas más taquilleras de todos los tiempos. De hecho, fue el primer surcoreano en presentarse en los Oscar.

En El juego del calamar se esconde tras una máscara. Interpreta a The Front Man y dirige nada más y nada menos que las operaciones diarias del juego. Desde lo alto en un lujoso apartamento, vigila a los jugadores y mantiene el contacto con los superiores durante esta retorcida operación

Oh Young-soo

Oh Il-nam es el participante con más edad de El juego del calamar // Instagram

Oh Young-soo es un actor surcoreano nacido el 19 de octubre de 1944. A lo largo de su carrera ha interpretado principalmente papeles de monje en trabajos como Un pequeño monje (2003) y Primavera, verano, otoño, invierno… y primavera (2003)

En la serie popular surcoreana, el actor de 76 años da vida a Oh Il-nam, el participante con más edad del juego, a quien los médicos han diagnosticado un tumor cerebral y está jugando para mantener a su familia.