Estrella Morente desvela que hizo casting para el personaje de Penélope Cruz en 'La bola negra': "Yo iba a tener un papel"

Estrella Morente, cantante granadina de 46 años, podría haber participado como actriz en La bola negra, la película de Javier Ambrossi y Javier Calvo que está arrasando en taquilla. "Yo iba a tener un papel en esa película, pero el rodaje me pilló fuera y no pude estar por motivos de trabajo", revela en una entrevista reciente con El Mundo.

De hecho, Morente llegó a participar en el casting con Los Javis para interpretar el papel de Penélope Cruz, Nené Romero, una cupletista que aparece durante unos 10 minutos en la película durante dos escenas musicales y una conversación con Sebastián (Guitarricadelafuente). "Para mí es un orgullo haber estado vinculada al nacimiento de esa obra porque son gente enamorada de la figura de Federico [García Lorca]", cuenta la cantaora.

Penélope Cruz es Nené Romero en 'La bola negra' | Atresmedia

Todavía no ha visto la película

En la entrevista, concedida con motivo de su gira Lorca, Falla y Estrella Morente: el fuego del alma española, la cantante asegura que todavía no ha visto La bola negra: "No me ha dado tiempo porque estamos con los preparativos, pero mis hijos han ido con gente de la universidad y veo la repercusión que está teniendo", asegura. "Todavía no la he visto, pero estoy segura de que se habrá hecho desde el respeto y el cariño a nuestro Lorca", añade.

Su fascinación por Lorca

Para Estrella Morente, Lorca es "el artista más conocido de nuestro país": "Federico fue único para quienes lo rodeaban, para Buñuel, para Dalí, para Brecht, hasta ese asesinato brutal, injusto y despreciable. Si Los Javis hacen La bola negra ya... Yo recuerdo a mi padre [Enrique Morente] cantando poemas suyos que inspiraron Omega. Cuanto más se reivindique a Lorca, mejor será el mundo", asegura.

"Yo creo que Federico debería ser presidente, director y todo lo que se nos ocurra de España porque su sensibilidad es necesaria para este mundo tan convulso y tan corrupto y para esta sociedad tan putrefacta", añade. "Ni asesinándolo consiguieron enterrarlo, su voz resuena más fuerte que nunca. Sé que las comparaciones son odiosas, pero mi padre siempre siguió su camino, estaba lleno de su espíritu y por eso le cantó tanto. Juntos se hicieron muy grandes", zanja.

Penélope Cruz quería un papel en 'La bola negra'

Javier Calvo confesó que Penélope Cruz quería aparecer en La bola negra: "Estábamos en mitad del proceso de escritura de la película y anunciamos que íbamos a hacer La bola negra. Suena el teléfono y nos cuentan que Penélope Cruz está interesada en saber si hay algún papel que pudiera encajar con ella. Y dijimos: 'Desde luego'", contó en Historia de nuestro cine.