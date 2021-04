Esty Quesada: "Con las mujeres directoras se crea una sororidad no escrita. Me siento más segura"

La 93ª edición de los premios Oscar es la primera vez en la historia de los premios en que dos mujeres compiten por el Oscar a Mejor dirección. Son Chloé Zhao, por Nomadland , y Emerald Fennell, por Una joven prometedora.

Aprovechando esta circunstancia histórica, David Martos le ha planteado una pregunta a Esty Quesada (Soy una pringada): "¿Es distinto trabajar con una directora que con un director?".

La actriz no lo ha dudado. Con un director se puede trabajar bien, pero...

"Yo he tenido buenos directores hombres y no me han violado ni nada", ha dicho Esty Quesada con cierto tono de humor, para después romper una lanza a favor de Eva Merseguer, con quien grabó la serie Road Trip.

Bromas a un lado, su opinión es firme: "Con las mujeres se crea una sororidad no escrita. No se vocaliza, pero sabes que está ahí. Yo me siento más segura. Nos pasa a todas".

Soy una Pringada tiene un referente claro en este sentido: el personaje de Sandra Bullock en Miss Agente Especial. "Cuando le preguntan en el concurso de Miss America qué cambiaría en el mundo. Sandra Bullock dice: 'Penas más duras para los violadores". Eso digo yo, muy bien dicho".

Para David Martos y el equipo de La noche de los Oscar de Europa FM, estas dos mujeres nominadas pueden convertir estos Oscar en los Oscar de las mujeres. El Me Too y sus derivados pueden dar sus frutos.

El tráiler de 'Nomadland'

El tráiler de 'Una joven prometedora'