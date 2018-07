Graciela Álvarez, ex de Cepeda, bailando ‘Lo Malo’ con Miki Nadal

Mientras el culebrón Aiteda continúa, sin saber muy bien si esta historia llegará a algún sitio o el gallego continuará lanzando declaraciones de amor al aire; Aitana continúa cosechando éxitos con su hit Lo Malo . Y parece que una de las que han caído rendidas a la pegadiza canción es precisamente Graciela Álvarez , ex de Cepeda ; como ha demostrado en el programa donde trabaja.

Desde que se rumoreó que dentro de la Academia Aitana y Cepeda podrían haber iniciado algo más que una amistad, los seguidores de ambos están pendientes a cualquier movimiento y comentario que hacen para saber cómo avanza la historia.

Recapitulando, en la gala final de Operación Triunfo Cepeda hizo una declaración de amor en toda regla a Aitana, en presencia de su novio Vicente, que reafirmó más tarde en redes sociales llegándole a componer una canción.

Por su parte, la catalana siempre ha mostrado un gran cariño por Cepeda, pero parece que su relación no va a ir más allá, ya que hasta el momento continúa con Vicente. Algo muy distinto ocurrió con Graciela Álvarez, la hasta entonces novia de Cepeda, que rompió con el cantante pocos días después de que éste abandonara la Academia.

Graciela, que co-presenta el programa '90 Minuti' junto a Miki Nadal en Real Madrid TV, ha demostrado ser un gran ejemplo de discreción y elegancia manteniéndose completamente al margen del culebrón Aiteda. En sus redes sociales, la periodista continúa haciendo publicaciones sobre su trabajo y no ha lanzado en ningún momento ninguna indirecta que pueda relacionarse con su ex ni con Aitana.

Precisamente todo lo contrario, ya que hemos podido verla bailando Lo Malo durante su programa. Mientras Miki Nadal cambiaba la letra de la canción para hacer una parodia adaptada al fútbol, vemos a la presentadora bailando sin problema la canción sabiendo que todo el mundo va a a estar pendiente de ello.

Algo que han aplaudido sus seguidores, ya que ha demostrado que en el caso que tuviese que estar molesta con alguien, sería con Luis y no con Aitana, que no es responsable de la decisión de su ex novio.