¿Hay escena postcréditos en 'Spider-Man: Brand New Day'? Te lo contamos sin spoilers

Spider-Man: Brand New Day está en las salas de cine desde su estreno el miércoles 29 de julio. Los fans más impacientes ya han visto la película y han descubierto uno de sus secretos: sí, hay escena poscréditos.

Esta nueva entrega del Universo cinematográfico de Marvel (UCM) es una continuación de los hechos narrados en Spider-Man: No Way Home (2021). Protagonizada por Tom Holland, el largometraje hace un salto de cuatro años para mostrar a un Peter Parker alejado de sus seres queridos y centrado en proteger Nueva York. De repente, una serie de crímenes da lugar a "una de las amenazas más poderosas" a las que se ha enfrentado Spider-Man, según la sinopsis.

Al terminar la película, muchos espectadores están abandonando las salas justo cuando empiezan los créditos finales. Sin embargo, merece la pena esperar hasta el final para disfrutar de todo el contenido que ofrece Spider-Man: Brand New Day.

Dos escenas poscréditos (sin spoilers)

Durante los créditos aparece una pequeña escena, que resulta más ambiental que narrativa.

Hay que esperar hasta que acaban los créditos para disfrutar de la verdadera escena poscréditos, la cual funciona como un adelanto del futuro de Spider-Man. "Si bien la saga acostumbraba a compensar la paciencia de los seguidores con clips relevantes que adelantaban tramas del UCM, esta vez la escena en cuestión no es especialmente trascendental", describe Cinemanía.