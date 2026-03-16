Horario Premios Oscar 2026: en qué orden se entrega cada categoría y cuándo termina la gala
Desde España, los cinéfilos están obligados a seguir la gala de los Premios Oscar 2026 durante la madrugada del domingo 15 al lunea 16. A continuación, presentamos el orden de entrega de cada categoría y el horario estimado para el fin de la ceremonia.
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Hollywood vive su gran fiesta. Del domingo 15 al lunes 16 de marzo, el Teatro Dolby de Los Ángeles celebra la 98ª edición de los Premios Oscar.
Con 16 candidaturas, Los pecadores se ha convertido en la película con más nominaciones de la historia. La cinta de Ryan Coogler compite en la categoría de Mejor película con Bugonia, F1: La película, Frankenstein, Hamnet, Marty Supreme, Una batalla tras otra, El agente secreto, Valor sentimental y Sueños de trenes. ¿Cuál se lo llevará? La respuesta la tendremos durante la madrugada del lunes y, por ahora, podemos desvelar otras dudas sobre la ceremonia.
¿A qué hora termina la gala y dónde verla?
Si quieres ver la gala en directo, vas a tener que acostarte tarde. La emisión de la gala arranca a las 00:00 horas (del lunes 16) y podría prolongarse hasta las 4:00 horas, aproximadamente.
Para seguir la ceremonia desde España hay que tener Movistar Plus+, que se encarga de la retransmisión de la alfombra roja (23:30 horas) y de la gala (00:00 horas).
Orden de entrega
- Mejor actriz de reparto
- Mejor película de animación
- Mejor cortometraje de animación
- Mejor diseño de vestuario
- Mejor maquillaje y peluquería
- Mejor casting
- Mejor cortometraje de acción real
- Mejor actor de reparto
- Mejor guion adaptado
- Mejor guion original
- Mejor diseño de producción
- Mejores efectos visuales
- Mejor cortometraje documental
- Mejor largometraje documental
- Mejor banda sonora original
- Mejor sonido
- Mejor montaje
- Mejor fotografía
- Mejor película internacional
- Mejor canción original
- Mejor actor
- Mejor actriz
- Mejor dirección
- Mejor película