Horario Premios Oscar 2026: en qué orden se entrega cada categoría y cuándo termina la gala

Leonardo DiCaprio en la alfombra roja de los Premios Oscar 2026 | David Fisher / Shutterstock / GTRES

Hollywood vive su gran fiesta. Del domingo 15 al lunes 16 de marzo, el Teatro Dolby de Los Ángeles celebra la 98ª edición de los Premios Oscar.

Con 16 candidaturas, Los pecadores se ha convertido en la película con más nominaciones de la historia. La cinta de Ryan Coogler compite en la categoría de Mejor película con Bugonia, F1: La película, Frankenstein, Hamnet, Marty Supreme, Una batalla tras otra, El agente secreto, Valor sentimental y Sueños de trenes. ¿Cuál se lo llevará? La respuesta la tendremos durante la madrugada del lunes y, por ahora, podemos desvelar otras dudas sobre la ceremonia.

¿A qué hora termina la gala y dónde verla?

Si quieres ver la gala en directo, vas a tener que acostarte tarde. La emisión de la gala arranca a las 00:00 horas (del lunes 16) y podría prolongarse hasta las 4:00 horas, aproximadamente.

Para seguir la ceremonia desde España hay que tener Movistar Plus+, que se encarga de la retransmisión de la alfombra roja (23:30 horas) y de la gala (00:00 horas).

Orden de entrega