La huella de Miley Cyrus ya forma parte de la Legends Plaza de Walt Disney Studios

Desde que Miley Cyrus se convirtiera en Leyenda Disney en 2024, la artista está más unida que nunca a su pasado. De hecho, algo muy especial está preparando de cara al 20 aniversario del estreno de Hannah Montana.

Después de haber lanzado este año el álbum Beautiful Things y haber puesto banda sonora a Avatar: fuego y cenizas —con nominación a los Globos de Oro incluida— la artista consigue un nuevo hito en su carrera.

Dada su trayectoria, Miley Cyrus se convirtió en la persona más joven de la historia en recibir el título de Leyenda Disney, y ahora lo sella con sus huellas en una placa.

Este símbolo forma ya parte de la Legends Plaza de Walt Disney Studios, situada en Burbank, California, un privilegia lugar para todos aquellos que han obtenido el preciado título.