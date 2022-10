El impresionante cambio de Priscilla Delgado, la niña de 'Los Protegidos' que ahora triunfa en Hollywood

Priscilla Delgado es una actriz de Puerto Rico que alcanzó la fama en España interpretando a Lucía en la serie Los Protegidos.

Hace 10 años que finalizó la emisión de la conocida serie de Antena 3, desde entonces, la actriz ha cambiado mucho y ya se ha hecho un hueco en Hollywood. Te contamos su historia.

Sus comienzos como actriz

La carrera de Priscilla Delgado empezó con pequeños papeles en las series españolas Los hombres de Paco, La chica de ayer y Cazadores de hombres.

Tras esto, en 2009, tuvo la oportunidad de protagonizar el cortometraje El regalo, dirigido por Irlanda Tambascio.

Al año siguiente, en 2010 cuando solo tenía 8 años, consigue su papel más reconocido, Lucía en la serie Los Protegidos.

En la gran pantalla

En 2009, Priscilla Delgado participó en su primer largometraje, El cónsul de Sodoma de Sigfrid Monteleón.

La actriz ha tenido la oportunidad de trabajar con reconocidos directores como Álex de la Iglesia en Las brujas de Zugarramundi o Pedro Almodóvar en Julieta.

Su papel más importante en el cine fue el de Toñi en la película Abracadabra de Pablo Berger. Priscilla Delgado protagonizó esta película junto con Maribel Verdú.

Papeles en Inglés

Priscilla Delgado contó en Woman que su primer papel en inglés fue The evil that men do del director catalán Ramón Térmens, allí conoció al actor americano Daniel Faraldo que la recomendó a sus actuales agentes, desde entonces, la actriz asegura que se presenta a numerosos castings en inglés y que ha perfeccionado tanto el idioma que asegura que ya ni siquiera tiene acento.

En 2011, la actriz consiguió coprotagonizar el cortometraje The Dream Player, del director Curro Royo. Esta película daría a Priscilla Delgado su segundo papel en inglés.

El salto a Hollywood

En 2019, la actriz se mudó a California para perseguir su sueño de ser estrella de Hollywood. Allí, estudió en la prestigiosa Orange County School of the Arts, una escuela para actores que solo admite al 11% de aquellos que se postulan y cuesta una media de 36.000 euros al año.

A pesar de que tuvo que volver a Puerto Rico debido a la pandemia, durante su estancia en California destacó y rápidamente llamaron a las actriz para que tuviera un papel en la serie Ellas dan el golpe.

Esta serie es un reboot de la película ellas dan el golpe de 1992 y trata sobre un equipo de béisbol femenino que acapara todas las miradas en Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial. Priscilla Delgado interpreta a Esti González, la más novata del equipo.

Los papeles que se le resistieron

Priscilla se ha presentado a multitud de castings como el de West Side Story, pero parece que los papeles para los que audicionaba se le resistían.

En el caso de Stranger Things se quedó a las puertas de interpretar a Max, sin embargo finalmente este papel fue a parar a manos de Sadie Sink.

Su próximo proyecto

Además de haber metido la cabeza en Hollywood, Priscilla Delgado sigue muy unida al cine español.

La actriz tendrá un papel en la película El club de los lectores criminales que es una adaptación de la novela homónima de Carlos García Miranda.

Esta película tiene previsto estrenarse este año, sin embargo, aún no tiene fecha oficial.