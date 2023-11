Itziar Castro habla claro de Noemí Galera y del día que la echaron de 'Operación Triunfo'

El 31 de octubre de 2018 Itizar Castro hizo saltar la noticia. Su salida de Operación Triunfo no había sido amistosa,

La que hasta en ese momento había sido profesora de interpretación de la academia envió un comunicado a los medios para dejar claro que la decisión de no seguir había sido "tomada de forma unilateral por la dirección del programa" y comunicada de forma precipitada sin que ella misma lo esperase.

La intérprete lo ha recordado en una reciente entrevista en el podcast Querido Hater de Malbert y ha detallado cómo ocurrieron los hechos. "Yo entré en clase y estaba todo muy bien, salgo de clase y me despiden", ha resumido.

"Me dijeron que no funcionaba. Es lo mismo que cuando estás en una serie feliz y te matan al personaje, a ti no te lo dicen antes", ha contado la actriz, que en 2018 lamentó en su comunicado que había "dejado otros compromisos profesionales para dedicarse de lleno al programa y su implicación en el está fuera de toda duda”.

La intérprete cuenta ahora que no era consciente de lo que estaba pasando y que se dio cuenta de que no había buen rollo con el resto de profesores cuando salió de la academia y vio los vídeos de cómo eran en realidad esa relaciones.

Itziar Castro habla claro de Noemí Galera

Cinco años después del despido, Itziar Castro insiste en que no lleva mal con nadie, tampoco con Noemí Galera. "Es que no es mi amiga, es trabajo. En esta profesión me han tratado peor", ha contado en la entrevista sobre la polémica relación con la directora de la academia.

"Yo me llevo bien con todo el mundo de esa edición. No tuve ni una sola bronca con nadie", ha añadido la actriz, que al salir de OT sí vio que había sido víctima de gestos, malas miradas... "Dije, uy, estaba ahí y no me enteré".

Meses después del polémico despido, Itziar Castro explicó otros detalles de este despido en una entrevista con Risto Mejide y contó cómo había reaccionado Noemí Galera a su marcha:"Me dijo que le sabía muy mal cómo habían ido las cosas y que me fuera todo muy bien. Le dije 'Muchas gracias. Me hubiese gustado que me lo hubieses dicho en persona.' No hubo otro mensaje de vuelta".