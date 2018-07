Jason Momoa se disculpa por una broma sobre violaciones que ha enfadado a los fans de 'Juego de Tronos'

En pleno huracán de acusaciones a Harvey Weinstein, un conocido productor de Hollywood que al parecer habría abusado de varias actrices, el actor Jason Momoa ha tenido que salir al paso de unas declaraciones que hizo en el año 2003. El escándalo de Weinstein ha salpicado a muchos actores, como Matt Damon o Ben Affleck, que al parecer conocían la situación y no lo denunciaron. Todo este follón ha provocado que los usuarios de las redes sociales analicen al milímetro cada palabra que dicen las estrellas de cine y televisión. Así, el último actor que ha pedido perdón es Jason Mamoa, Khal Drogo en 'Juego de Tronos' y Aquaman en 'La Liga de la Justicia'.

Cientos de fans comenzaron a quejarse en las redes sociales sobre unas declaraciones del actor en el Hall H de la Comic Con de San Diego en el año 2003. Jason Mamoa se encontraba junto al resto de sus compañeros del reparto de 'Juego de Tronos' promocionando una nueva temporada. El vídeo parecía desterrado, pero tras estos últimos eventos en Hollywood, el actor ha tenido que pedir disculpas por sus declaraciones en aquel momento sobre el rodaje de series de época, como 'Juego de Tronos':

"En lo que se refiere a la ciencia ficción y a la fantasía, me encanta ese género porque hay muchas cosas que puedes hacer como arrancar la lengua de alguien de su garganta y salirse con la suya y violar a hermosas mujeres". En ese momento, el comentario despertó las risas del público, pero ahora parece que ha perdido toda la gracia.

"He amanecido en Australia con las reacciones más que justificadas de muchas personas por una desagradable broma que hice hace años en el Hall H de la que estoy arrepentido. Aún estoy muy decepcionado conmigo mismo por la insensibilidad de mis observaciones de aquel día. Sé que ahora mi disculpa sincera no hará que esas palabras hirientes se vayan". Momoa, además, se ha sincerado afirmando que "la violación y el abuso sexual puede vivirlos cualquiera y he visto de primera mano el suplicio tan doloroso que es entre los miembros de mi propia familia y amigos. Hice un comentario de muy mal gusto. Es inaceptable y sinceramente pido disculpas con todo mi corazón por las palabras que dije. Mis disculpas, Jason", publicaba el actor en Instagram.