Jennifer Lopez habla de su relación con Drake y de salir con hombres más jóvenes que ella

Jennifer Lopez ha pasado por el programa de Ellen DeGeneres en el que ha hablado de su residencia en Las Vegas y de la posibilidad de actuar en la próxima Super Bowl. Pero Ellen quería ir más allá y le sacó el tema que todos estábamos esperando: su relación con Drake.

Poniéndole de fondo en la pantalla del plató la foto de ambos abrazados, que salió a la luz el pasado mes de diciembre y que hizo que empezaran los rumores, la presentadora le pregunta si realmente existe una colaboración musical: "Me envió una canción en la que él quería que yo estuviera y me puse en la canción. No sé qué va a hacer con eso, pero sí tenemos una canción juntos".

JLo no quiso hablar más de este tema y no confirmó si continúan juntos o no, pero Ellen DeGeneres continuó preguntándole sobre el hecho de salir con hombres más jóvenes que ella. Recordemos que su anterior relación fue con el bailarín Casper Smart, 18 años menor que ella.

"No salgo con hombres más jóvenes. No es que tenga que ser más joven, no se trata de eso. Conozco a chicos y si salgo con ellos. Si me gustan, salgo con ellos y sino no lo hago. Se trata de la persona, de quiénes son. No tiene nada que ver con la edad".