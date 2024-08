Jeremy Allen White se sincera de cara al 'biopic' de Bruce Springsteen que protagonizará

"Me apoya mucho"

Te interesa Las primeras sensaciones del biopic de Michael Jackson tras presentar el tráiler en la CinemaCon

Cada cierto tiempo surge un nuevo actor en el audiovisual estadounidense que parece brillar con una luz especial. Durante los últimos años, esa estrella ha recalado en Jeremy Allen White, el protagonista de la serie The Bear por la que ha conseguido un Globo de Oro, que poco a poco se asienta como uno de los profesionales más sólidos de la interpretación.

Un buen hacer en la gran y pequeña pantalla que ha conseguido que sea el elegido para protagonizar Deliver Me From Nowhere, el biopic que narra el momento en el que Bruce Springsteen compone el álbum Nebraska, uno de los más destacados de su carrera.

Tal y como ha comentado Allen White en una entrevista con GQ, cuyas fotos posando con ropa interior se han viralizado por las redes sociales, el actor se siente realmente alagado por haber sido designado como el candidato idóneo para meterse bajo la piel de The Boss.

“Tengo mucha suerte de que ahora haya un equipo de gente que ayude a los actores jóvenes a interpretar a estrellas de rock”, ha explicado entre risas. “Tengo un grupo de gente con mucho talento que me ayuda a entrenar vocal y musicalmente para prepararme para esto. También tengo mucha suerte de que Bruce me apoye mucho con la película, así que he tenido acceso a él y es un tipo genial”.

Un apoyo por parte del músico que sugiere que ambos han desarrollado una gran relación tanto personal como profesional, además de la admiración previa que profesaba el intérprete. “Bruce Springsteen - y lo digo en el mejor sentido - es un tipazo. Es un tío que va en vaqueros y camiseta. Me gustó saber que, antes de empezar, teníamos al menos eso en común”.

Aún falta tiempo para saber cómo suenan las canciones compuestas por el genio de Nueva Jersey en la voz de Jeremy Allen White, ya que aún no ha trascendido la fecha de estreno de la película, pero todo indica que el joven actor está dejándose la piel para clavar el papel. “Hay muchísimo material. Es genial poder adentrarse en YouTube y encontrarlo en todos esos períodos diferentes de su vida y poder escuchar su voz al hablar y al cantar. Eso ha sido un poco lo que he hecho, escucharlo mucho y observarlo mucho. Ha sido muy divertido prepararnos”.