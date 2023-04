Jeremy Renner reaparece públicamente tras su grave accidente con un quitanieves

Jeremy Renner se encuentra cada vez más cerca de la recuperación física total después del grave accidente que sufrió hace algunos meses y en el que se rompió más de 30 huesos. En enero de 2023, fue atropellado por una máquina quitanieves mientras lo utilizaba en su casa de Mt. Rose-Ski Tahoe (Nevada).

"Podemos confirmar que Jeremy se encuentra en estado crítico pero estable con las lesiones sufridas tras tener un accidente relacionado con las condiciones climáticas mientras quitaba la nieve caída", fueron las primeras palabras que se hizo sobre el tema. "Su familia está con él y está recibiendo una excelente atención", agregaron fuentes cercanas.

Después de varios meses de rehabilitación, el actor ha reaparecido públicamente para el estreno de Rennervations, una serie documental en la que se sigue al actor mientras colabora con varias causas benéficas. Para este evento, ha acudido con una gran sonrisa y un nuevo acompañante: el bastón.

No se sabe el tiempo que Jeremy deberá utilizarlo, aunque no parece que sea un complemento a corto plazo.

La importancia de esta serie para su recuperación

Además, también ha podido charlar brevemente con la prensa y ha respondido a varias preguntas sobre su estado de salud. Para el portal ET, señaló que para él era "muy importante" poder acudir a este evento andando debido a la importancia de esta serie.

"La única parte aterradora para mí fue el accidente y luego [la posibilidad de] posponer el espectáculo, porque trabajé muy duro para que saliera en el momento oportuno. Fue un poco frustrante decirle a Disney, 'Voy a estar bien. No te preocupes por eso. Estaré de pie, caminaré por esa alfombra, no te preocupes por eso. Lo haré. No lo presione hasta el próximo año, todo el asunto", detalló entre risas.

En este sentido, ha incidido en que "gran parte" de su recuperación se basó en esta serie. "Y obviamente por mi hija. [Mi recuperación] afectó a muchas personas, mi familia, mis amigos, y el programa es una gran representación de eso", ha aclarado.

Renner ha indicado que "el trabajo consistía en asegurarse de que saldría a tiempo". "Y aquí estoy", dijo orgulloso. "Estoy de pie y haciendo que suceda, así que aquí vamos. Estoy muy emocionado".