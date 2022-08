Kaley Cuoco narra su época más difícil y oscura tras sufrir depresión

Kaley Cuoco tal vez sea conocida por haber interpretado a Penny en la comedia Big Bang Theory, pero, también, está cosechando éxito con el personaje de Cassie en The Flight Attendan t . Sin embargo, ha contado en Variety que rodar la segunda temporada de esta última serie fue muy complicado debido a la depresión que sufría tras su divorcio con Karl Cook.

La actriz y el jinete de caballos comenzaron a salir en 2016, y dos años después, en 2018, se casaron en California. Su matrimonio duró tres años y acabaría en un divorcio alargado por motivos burocráticos.

Tras este divorcio, la actriz ha asegurado a la revista Woman's Helth que pasó por una época “muy oscura”, sobre todo porque se sentía muy sola, esto la llevó a una depresión. Trató de resolver sus problemas centrándose en el trabajo, pero el personaje de Cassie estaba también deprimido por lo que no ayudó nada a la actriz a sentirse mejor.

La importancia de pedir ayuda

En la entrevista ha asegurado que la gente a su alrededor no dudó en ayudarla: “Al mes de empezar, tuve una intervención conmigo misma en mi tráiler. Todos los productores estaban allí. Dije, 'Necesito ayuda'. Fue interesante decirlo en alto y que todo el mundo respondiese: '¡Sí, queremos ayudarte!' Soy una mujer trabajadora, y muy independiente, y suelo estar muy orgullosa de hacerlo todo por mí misma. Pero, esta vez, literalmente no podía”. Así, comenzó a ir a terapia.

También asegura que tuvo la ayuda de su compañera de reparto Zosia Mamet, que acabó mudándose con ella. En The Kelly Clarkson Show, la actriz afirmaba sobre su compañera: “Básicamente vivió conmigo los últimos meses de rodaje, y creo que algunos días no habría ido a trabajar si no hubiera sido por ella. Nunca pensé que fuera a depender tanto de nadie. Me ayudó a mejorar mucho”, expresó.

El episodio en el que se desahoga

Una curiosidad que cuenta la Kaley Cuoco es que en la escena de la playa del episodio 5 de la segunda temporada, le sirvió para desahogarse: “Mi director Pete Chapman vino el día de antes y fue muy encantador. Él dijo ‘¿Cómo quieres que grabemos esto mañana?’. Yo dije ‘¿Puedes, como, poner las cámaras alrededor de la playa y tan solo comenzar a rodar?’ y por dos horas yo solo lloré. Bueno, yo grité, lloré, me senté allí, me quedé en silencio, me tumbé y me levanté. Quiero decir, fue asombroso. ¿Quién tiene esa oportunidad? Yo lo necesitaba para Kaley y lo necesitaba para Cassie y funcionó todo en uno”.

Su actual pareja

Kaley Cuoco parece que ha superado su divorcio y ahora sale con Tom Pelphrey, actor de la serie Ozark. La pareja recientemente ha celebrado junta dos nominaciones a los Emmys 2022.

Pelphrey ha sido nominado a mejor actor protagonista en una serie dramática y Cuoco ha sido nominada a mejor actriz protagonista en una serie de comedia.