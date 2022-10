Kaley Cuoco revela por qué mantuvo en secreto su relación con Johnny Galecki durante el rodaje de 'The Big Bang Theory' //

Kaley Cuoco y Johnny Galecki , dos de los protagonistas de The Big Bang Theory , estuvieron saliendo en secreto durante dos años en pleno rodaje de la serie. Ahora, han revelado el motivo por el que no quisieron contarlo, así como varias anécdotas curiosas de su romance.

The Big Bang Theory fue una serie que se emitió entre 2007 y 2019 y se convirtió en todo en un éxito por hablar de la cultura 'nerd', con los míticos cómics y juegos de rol. Una de las parejas que más tenía, Kaley Cuoco y Johnny Galecki, estuvieron juntos en ella e incluso llegaron a casarse al final de la misma.

La química entre Penny (Kaley) y Leonard (Johnny) era innegable, y parece que entre los propios actores también fue así, ya que ambos estuvieron juntos desde 2008 a 2010. Sin embargo, no hicieron público este romance hasta varios meses después y siempre quedó la duda en el aire de por que no habían querido contarlo.

Años después, han dado una entrevista juntos para Vanity Fair y han revelado muchos detalles curiosos sobre su relación, cómo fue trabajar juntos y también por qué no lo revelaron.

Kaley se enamoró de Johnny nada más conocerlo

Cuando la serie comenzó, no se conocían y Kaley se enamoró rápidamente de Johnny: "Estaba muy enamorada de Johnny desde el principio. Ni siquiera lo estaba escondiendo. Los dos salíamos con gente en ese momento, pero yo solo tenía ojos para él. Luego, cuando descubrí que él también tenía ojos para mí, pensé 'oh, oh, esto va a ser un problema'".

El primer beso de ellos fue también el primer beso de sus personajes y ella ha desvelado que estaba "muy nerviosa" en esa escena por lo que sentía por él. "Es extraño cuando estás enamorado de alguien y lo estás besando como actor", ha dicho la actriz.

A pesar de la tensión sexual que había entre ellos, ninguno se atrevió a dar el primer paso, hasta que un día él estaba en un bar cerca de la casa de Kaley y le preguntó si le apetecía tomar algo: "Estaba tan emocionada cuando me envió el mensaje. ¡Y nos besamos en el bar! Empezamos a besarnos en el área del bar, y luego nos besábamos en el estacionamiento".

Los motivos por los que Johnny quiso mantenerlo en secreto

En este momento, ella quiso contar a todo el mundo que estaban juntos, pero Johnny le dijo que era mejor mantenerlo en secreto: "Cuando estábamos saliendo, a Johnny le preocupaba mucho arruinar la perspectiva de los fans sobre Leonard y Penny, porque ni siquiera estaban saliendo en ese punto de la serie. Y yo estaba como, '¡¿Qué?! ¿A quién le importa? ¡Van a estar bien!'".

"Era muy protector con lo que pensarían los fanáticos, porque queríamos que desearan tanto a Leonard y Penny juntos, que si nos vieran juntos en la vida real, podría arruinar la fantasía", ha señalado.

Dos años después, comenzaron a darse cuenta que no tenían mucho en común y que quizá funcionaran mejor como amigos. Johnny ha destacado que una de las mayores diferencias era su opinión sobre la privacidad: "Soy privado en general, pero me inquietó especialmente porque estábamos trabajando juntos, y el programa estaba creciendo como una bola de nieve en ese momento en cuanto a la audiencia".

Kaley también ha añadido que otro motivo para romper fue que pasaban demasiado tiempo juntos, porque trabajaban juntos y se iban a casa juntos: "Johnny y yo también nos quedamos sin cosas de qué hablar, porque estábamos en el trabajo todo el día, y luego volvíamos a casa juntos y decíamos: '¿Cómo estuvo tu día?'".

No fue incómodo para ellos trabajar después de la ruptura

Todo esto podría haber supuesto que la expareja estuviera incómoda al grabar escenas juntos en la serie, sin embargo, eran tan amigos que han explicado que para ellos "no fue raro". "Ella y yo somos profesionales experimentados, y hemos estado haciendo esto desde que éramos niños, así que lo usamos como un poco de terapia", ha reflexionado Johnny.

Kaley, por su parte, ha insistido en que "se hicieron muy cercanos a través del show". "Había tal nivel de comodidad, y él siempre me apoyó mucho".

En definitiva, la historia de amor de Kaley y Johnny es una de las más populares de la televisión en los últimos años y realmente su química permitió que su relación en The Big Bang Theory funcionara mejor.