Kit Harington, Jon Snow en Juego de Tronos, imita al resto de personajes de la serie en un divertido vídeo

¡¡Quedan solo tres días y ya estamos hiperventilando!! La séptima temporada de Juego de Tronos se estrena este domingo, de madrugada. Si no lo vas a ver en directo, no abras Twitter ni Facebook el lunes. La red estará plagada de spoilers. Si consigues no enterarte de nada de camino a la oficina, ¡enhorabuena!. Una vez allí, ponte tapones en los oídos, porque más de un compañero lo habrá visto y te estará mirando continuamente con cara de: "vas a flipar".

Mientras nos mordemos las uñas esperando que llegue el estreno, no podemos evitar echar un vistazo a las diferentes entrevistas que van haciendo los actores protagonistas por diferentes platós de la televisión estadounidense.

El actor Kit Harington, que da vida a Jon Snow en la serie, se dejó caer este martes por el programa estadounidense 'Jimmy Kimmel Live', que ha despertado la vena más cómica del intérprete.

Harington es un actor polifacético. Clava al Rey en el Norte en Juego de Tronos, pero tiene muchos más registros. Para demostrarlo, el intérprete grabó una parodia de lo más divertida haciendo un "falso casting" con el resto de personajes de la serie. Cersei Lannister, Daenerys Targaryen, Hodor, Ygritte... Harington se atreve con todo, ¡hasta con Harry Potter!

Aunque el vídeo no es real y todo forma parte de un sketch del programa, es cierto que hay varios actores que se presentaron para distintos papeles. Para Jon Snow se ofrecieron Iwan Rheon (Ramsay Bolton), Alfie Allen (Theon Greyjoy) y Joe Dempsie (Gendry), pero finalmente Harington fue el elegido. ¡Y nos encanta!

En la entrevista, Harinton explicó que cuando estuvo rodando la serie en España, "una gran cantidad de paparazzis les perseguían" y por eso tuvieron que grabar unas cuantas escenas falsas.