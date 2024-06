El lado más personal de Álex González: su edad, el accidente que casi le cuesta la vida y su novia

Álex González (Madrid, 1980) ha hecho televisión, cine y hasta ha protagonizado videoclips. Entre algunos de sus papeles más reconocidos se encuentra Mario Arteta (Cuenta atrás), Javier Morey (El príncipe) o Mario Mendoza (Vivir sin permiso).

El actor de 43 años llegó incluso a estar nominado a Goya en los comienzos de su carrera. En 2005, se encontraba entre los favoritos a llevarse la estatuilla a Mejor actor revelación por el film Segundo asalto, aunque no fue así.

Más allá de una prolífica trayectoria en la interpretación, Álex cuenta con una interesante vida privada que siempre ha conseguido acaparar las portadas de las revistas del corazón. Relaciones con estrellas, accidentes trágicos y hasta amistades con leyendas de la música como Dani Martín.

El terrible accidente que sufrió

El madrileño no siempre había querido dedicarse a la interpretación, y fue un accidente de tráfico lo que provocó que pensar en dar un vuelco a su vida. El accidente ocurrió cuando Álex tenía 18 años e iba en moto con su novia de aquel entonces.

En un momento dado, la moto perdió el equilibrio y ambos cayeron deslizándose a gran velocidad hacia un guardarraíl. Su acompañante perdió el conocimiento del impacto, y cuando lo recuperó, se volvió a desmayar al ver cómo tenía el hombro el actor, completamente desgarrado y sangrando sin parar.

Una vez en el hospital, los médicos le dijeron que a pesar del desgarro, podría haber sido mucho peor. "Los médicos me dijeron que tuve mucha suerte porque me quedé a poco de cortarme la arteria. Allí, en el hospital, empecé a pensar en lo que era, y di un golpe de timón. La vida me frenó en ese momento. La cicatriz que tengo es la culpable de que hoy sea actor", explicó en una entrevista para ICON.

Su amistad con Dani Martín

Su carisma y carácter dicharachero ha sido un fuerte incentivo para que consiga fans y amigos hasta debajo de las piedras, como le ocurrió con Dani Martín. En 2007, Álex y Dani trabajaron juntos en la serie Cuenta atrás, y ahí surgió una gran amistad que sigue a día de hoy.

Una amistad que le llevó a hacer sus pinitos en el mundo de la música grabando junto a El Canto del Loco una versión de Años 80 de Los Planetas cantada a dúo con el cantante. En 2008, se convirtió en el protagonista del videoclip de La suerte de mi vida, uno de los singles de la banda.

Un tema que se incluyó en el álbum solidario X 1 Fin - Juntos Por El Sahara y que además se atrevió a interpretar en directo en un concierto del grupo en el concierto de fin de gira Hasta Luego, en 2009.

Sus relaciones con Chenoa o María Pedraza

Al ser una estrella de la pequeña pantalla, es normal que la prensa se haya interesado en su vida sentimental. En los últimos años, se llegó a saber que había mantenido relaciones con estrellas como la cantante Chenoa, la presentadora Beatriz Montañez, las actrices Adriana Ugarte o Hiba Abouk.

Así como la que fue su entrenadora personal Amaya Fitness, la piloto de Fórmula 1 Carmen Jordà, la diseñadora Blanca Rodríguez, Olivia Munn, Gabriela Andrada o la influencer Rocío Camacho.

En 2021 se publicó que había empezado a salir con la actriz María Pedraza. Una relación que surgió en el rodaje de la segunda temporada de Toy Boy, serie en la que trabajaron ambos, y que al principio llevaron de forma muy discreta.

María Pedraza y Álex González

A pesar de que ambos compartían fotos en los mismos lugares e incluso juntos con más personas del equipo, no fue hasta diciembre de 2021 cuando Álex habló por primera en público de su noviazgo con María. "Es una actriz y una compañera maravillosa. Tiene mucho talento y es generosa y divertida. Hace feliz a todo aquel que tiene cerca", dijo.

Por otro lado, aseguró que aún era demasiado pronto para pasar las Navidades en familia, aunque desveló que se verían todos los días. Pero parece que no era tan pronto, ya que poco después se pudo saber que la pareja se había mudado poco antes de Navidad a una casa situada en una de las urbanizaciones más exclusivas de Madrid.

Tal como recogió ABC, la casa está valorada en un millón de euros, tiene 200 metros cuadrados divididos en dos plantas con tres habitaciones y cuenta con jardín y piscina privados.

La pareja rompió tras dos años juntos en abril de 2023.

La actual pareja de Álex González

Tras la ruptura con Pedraza, Álex encontró el amor de nuevo a finales de 2023 de la mano de la influencer y doctora de medicina estética, Camila Rojido. Fue la revista Diez Minutos las que compartió las primeras imágenes de la parejita besándose.

Camila es una aficionada de los viajes y en su Instagram se puede observar que no para. Hong Kong, República Dominicana, Dubai o Londres son algunos de los destinos turísticos que la influencer ha pisado en los últimos meses.