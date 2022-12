Lady Gaga arrasa al recrear el baile de 'Bloody Mary', la canción viral por 'Miércoles'

Miércoles ha sido uno de los estrenos más potentes de Netflix de este año. Con una increíble Jenna Ortega interpretando a la espeluznante hija de la familia Addams, los fans se han enamorado completamente de esta producción de Tim Burton, aunque sin duda es en TikTok donde más se ha visto esta obsesión.

Una de las escenas más populares, el baile en la escuela Nevermore, muestra a Miércoles haciendo un peculiar baile con la canción Goo goo muck de The Cramps. Muchos movimientos de las manos y de la cabeza, pero sobre todo una mirada muy penetrante y aterradora.

Este mismo baile se ha recreado con la canción de Lady Gaga Bloody Mary. Durante los últimos días, miles de personas han imitado este momento de la serie y finalmente le ha llegado el turno a la intérprete de Judas.

Con el pelo recogido y con trenzas y un look colegial, la cantante se ha grabado en blanco y negro y ha arrasado en redes sociales.

No es la primera vez que la artista reacciona a este serie, ya que hace algunos días la cuenta oficial de Miércoles le puso en Twitter: "Os veo haciendo mis pasos de baile al ritmo de Bloody Mary de Lady Gaga. Entiendo que la siguen pequeños monstruos. Lo apruebo".

Ante esto, la propia cantante respondió: "¡Arrasa Miércoles! Eres bienvenida a la 'Haus of Gaga' en cualquier momento (y trae a Cosa contigo, nos encantan las patas por aquí).

Letra de 'Bloody Mary', la canción de Lady Gaga

Love is just a history that they may prove

And when you're gone

I'll tell them my religion's you

When Punktious comes

To kill the king upon his throne

I'm ready for their stones

I'll dance, dance, dance

With my hands, hands

Hands above my head, head, head

Like Jesus said

I'm gonna dance, dance, dance

With my hands, hands

Hands above my head, hands together

Forgive him before he's dead because

I won't cry for you

I won't crucify the things you do

I won't cry for you, see (see)

When you're gone, I'll still be Bloody Mary

We are not just art for Michelangelo to carve

He can't rewrite the aggro of my furied heart

I'll wait on mountain tops in Paris, cold

J'veux pas mourir toute seule

I'll dance, dance, dance

With my hands, hands

Hands above my head, head, head

Like Jesus said

I'm gonna dance, dance, dance

With my hands, hands

Hands above my head, hands together

Forgive him before he's dead because

I won't cry for you

I won't crucify the things you do

I won't cry for you, see (see)

When you're gone, I'll still be Bloody Mary

I won't cry for you

I won't crucify the things you do, do, do

I won't cry for you, see (see)

When you're gone, I'll still be Bloody Mary