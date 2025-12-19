Laura Pausini regresa a las redes y anuncia de nuevo su marcha: "Aconsejo a todos a hacer un detox"

“Regreso a las redes sociales después de varios días sin hacerlo y dejando que sea mi equipo el que se encargue de mantenerse en contacto”, ha comenzado diciendoLaura Pausini en el comunicado publicado en su cuenta de Instagram.

Hace más de una semana, la cantante anunciaba su retiro de las redes sociales para proteger su salud mental. "He decidido borrar todas las redes sociales de mi teléfono, porque me estaban creando una adicción enfermiza. También he decidido cambiar mi número y, por ahora, solo comunicarme con mi familia", confesaba la italiana.

Debido al estrés y ansiedad que le causaba el uso de redes, Laura Pausini decidió hacer una pausa en su uso y dejar en manos de su equipo sus cuentas profesionales.

Pero hoy, la artista ha decidido romper por unos segundos esa distancia para dirigirse a sus fans.

Mejorando su salud mental

"Me siento cansada, pero tan purificada, más serena, más segura, más dulce", declaraba la artista de Se fue. Además, la artista ha compartido que han sido semanas "muy intensas" con las grabaciones de YO CANTO 2, su nuevo álbum que verá la luz en 2026.

Comunicado de Laura Pausini | Instagram: @laurapausini

"Aconsejo a todos hacer un detox de redes sociales", confesaba, pues ya hace una semana dijo que había llegado incluso a sentir miedo por todos los mensajes de odio que había leído hacia ella.

Después, la artista nos recordaba que esta nocheactuaría junto a otros invitados en la final de La Vozy volvió a despedirse hasta el próximo ratito de conexión. "Hasta el próximo regreso en redes. Ya desaparezco otra vez".

Sobre su disco 'YO CANTO 2'

Mediante la publicación de dos diseños de distintos, Laura Pausini nos compartía en redes su intención de publicar dos versiones distintas del mismo disco. YO CANTO 2 / IO CANTO 2 es un proyecto que surge como continuación de su disco YO CANTO 1 / IO CANTO 1, el cual buscaba rendir homenaje a algunos de sus artistas italianos y luego tradujo al español.

Este nuevo disco busca hacer lo mismo, ser un tributo a los grandes de la música italiana, pero también a los españoles en su otra versión. Según Laura Pausini, todo este camino de unión entre dos mundos comenzó con Mi historia entre tus dedos, de 2001, una canción icónica de los 90 en italiano y en español.