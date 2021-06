Lolita explica cómo supo que su hija, Elena Furiase, había perdido la virginidad

Lolita y Elena Furiase han visitado el plató de El Hormiguero para presentar Madres e hijas, un audiolibro donde ambas ponen la voz. De esta manera, madre e hija han mostrado la gran relación y complicidad que tienen y lo unidas que están la una a la otra.

En un momento de la entrevista, Pablo Motos ha afirmado que las madres "tienen un sexto sentido" y le ha preguntado a Elena si es verdad que Lolita descubrió cómo había perdido la virginidad.

"Es verdad. Yo me fui con mi novio de ese momento, de toda la vida. Y ella me dijo '¿dónde vas?' y yo le dije 'a casa de mi amiga Sol'. Y de pronto me manda un mensaje diciendo 'Mi vida, hagas lo que hagas yo estaré aquí'. Se lo enseñé a mi novio y le dije que si tenía cámaras aquí o le había contado algo a mi madre", ha bromeado la joven frente a la intuición de Lolita de que no estaba en casa de una amiga.

"No contesté, dije 'voy a hacerme como la que estoy pedo por ahí'. Y al día siguiente llego y ella estaba arriba y digo 'mamá, ya estoy aquí' y me dice 'sube'. Dejo las cosas, subo y la veo sentada en la cama fumando un cigarro y me dice 'siéntate'. Me siento y me dice 'ya, ¿no?' Y en ese momento empiezo a llorar y le digo 'sí, mama. ¿Cómo lo sabes?' y me dice 'porque soy tu madre'. Y flipé", ha continuado explicando entre risas recordando ese momento.

Lolita también ha querido explicar su versión de la historia y ha confesado que cuando le mandó aquel mensaje tan profundo por la noche no sabía lo que estaba pasando. Fue cuando llegó a casa y le vio la cara: "Le había cambiado de niña a mujer. Y eso lo noté".

"Mi padre dice que me lo notó en los andares", ha añadido Elena. "Me dijo 'ya andas como una mujer' y yo pensé '¿y cómo es eso?", ha continuado entre carcajadas, a las que se ha sumado su madre.