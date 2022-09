Los looks de Harry Styles arrasan en el Festival de cine de Venecia

Harry Styles ya ha llegado a Italia para asistir al Festival de cine de Venecia, el lugar en el que presentará su nueva película Don’t Worry Darling, que se estrenará el 23 de septiembre.

Se trata de la primera vez que acude a este evento, ya que en 2017 no fue para promocionar Dunkerque.

Como es habitual en él, el británico ha arrasado por los looks que ha escogido para su llegada a Venecia y su primera rueda de prensa. Para el primero, el intérprete de As it was eligió un cárdigan rosa y verde, acompañado con una blazer oversize rosa. Junto a esto, llevó un bolso y unas maletas de estampado de leopardo y unas gafas de sol de gran tamaño.

Harry Styles en Venecia // Gtres

Harry Styles lucía increíble con todos sus looks

Sin embargo, ha sido su segundo look el que más ha arrasado. Se trata del outfit que el cantante ha elegido para dar su primera rueda de prensa y despejar dudas sobre su nueva película.

Una camiseta blanca, una blazer oversize blanca a rayas, unos pantalones de campana azul marino y un pañuelo azul celeste anudado al cuello. Además, se ha puesto las mismas gafas que en su primer look.

Harry Styles // Getty Images

Las redes comparan a Harry Styles con Elton John

Curiosamente, las redes han flipado con estos looks y han sacado un parecido: Harry Styles es exactamente igual a Elton John.

Las primeras palabras de Harry Styles en Venecia

El británico ha comparecido para hablar de la película, las redes sociales y su carrera en la música. "Lo más importante en la vida es tener una verdadera comunidad, estar rodeados de familia y amigos", ha destacado.

Sobre las redes, ha insistido en que "también tiene cosas positivas". "Puedes tener un camino si te rodeas de la gente adecuado y uno muy diferente si no", ha afirmado.

Y sobre su carrera musical, ha recalcado que "es opuesta" a la interpretación.

"Hacer música es algo muy personal y hay aspectos de la actuación en los que te basas en la experiencia, pero en su mayor parte pretendes interpretar a otra persona. Eso es lo que me parece más divertido. Lo que me gusta de la actuación es que siento que no tengo idea de lo que estoy haciendo", ha concluido.

En definitiva, Harry Styles ha conseguido no pasar desapercibido en ninguna ocasión.