María Pedraza, de cerca: sus años de bailarina, actriz gracias a Instagram y sus parejas famosas

A sus 25 años María Pedraza se ha convertido en una de las actrices del momento. El 8 de abril llega a los cines Las niñas de cristal, su nueva película protagonizada junto a Marta Hazas en la que interpreta a una estrella de ballet.

Este nuevo trabajo llega tras los éxitos conseguidos con series como Élite, La Casa de Papel o Toy boy, y tiene mucho que ver con una vocación que tenía antes de convertirse en actriz: el ballet.

María Pedraza y su carrera como bailarina que finaliza en su nueva película

María Pedraza empezó a estudiar danza clásica con tan sólo ocho años en el Real Conservatorio Profesional de Danza Mariemma. Desde pequeña, María sabía que quería dedicarse a la danza, pero una lesión en el peroné cuando era adolescente le obligó a dejar a un lado esta vocación.

Fue su propia madre la que le animó a dedicarse a las artes escénicas desde otra perspectiva: la interpretación. Afortunadamente, en la actualidad María ha podido compaginar sus dos grandes pasiones en más de una ocasión en la pequeña pantalla, y ahora por todo lo grande en Las niñas de cristal.

"Hace siete años era bailarina de danza clásica y dicen que todos en esta vida tenemos el destino escrito o quizás yo soy de las creen en eso. Desde ese momento mi rumbo cambió e hizo que de una casualidad acabara enamorándome de lo que hoy es mi profesión, pero sin olvidarme de la persona que me hizo ser la danza", escribió María en un emotivo mensaje cuando finalizó el rodaje de esta película.

En el extenso mensaje, María explicó que cuando Jota Linares le llamó para este proyecto, ella no se encontraba en el "mejor momento" de su vida: "Fue un año duro, de no recibir los proyectos que me gustaría, de pensar que toda la suerte estaba de mi mano y que la vida del actor era más sencilla de lo que yo creía".

Sin embargo, volver a la danza fue precisamente lo que le hizo recuperar la ilusión por la interpretación y cerrar su etapa como bailarina de forma definitiva: "Es una despedida, pero con una sonrisa y con el alma abierta a todo lo que la vida me tenga escrito".

Los pies de María Pedraza tras hacer ballet // Instagram @mariapedraza_

Sus inicios como actriz gracias a Instagram

Los inicios de María Pedraza en la interpretación no fueron los típicos de muchas actrices que luchan audición tras audición por conseguir un papel en algún proyecto. María fue descubierta en su cuenta de Instagram por el director de cine Esteban Crespo, quién la invitó a participar en el casting para su primera película, AMAR.

Pedraza reconoció estar muy nerviosa en la audición, ya que no tenía experiencia como actriz. Sin embargo, consiguió convencer al director y protagonizó esta película en la que también participaron Pol Monen, Natalia Tena, Gustavo Salmerón y Nacho Fresneda.

A partir de ahí, llegaron sus papeles como Alison Parker en La Casa de Papel y Marina Nunier en Élite, que la encumbraron como una de las grandes promesas del cine en España. Actualmente podemos seguir viéndola en la pequeña pantalla dando vida a Triana en Toy Boy.

María Pedraza y Jaime Lorente: el amor que surgió de 'Élite'

La primera pareja conocida que se supo de María Pedraza fue el actor Jaime Lorente. Aunque ambos ya habían coincidido en 2016 en el rodaje de La Casa de Papel, el amor no surgió hasta dos años después, cuando volvieron a coincidir en otra serie: Élite.

Al igual que sus personajes se enamoraban en la ficción, lo mismo ocurrió con los actores, iniciando un noviazgo que se prolongó hasta diciembre de 2020. Tanto María como Jaime se mostraron muy discretos durante toda su relación, y nunca hablaron de ella en público ni en ninguna entrevista.

En 2019 empezaron los rumores de distanciamiento, incluso la pareja dejó de seguirse en redes sociales en octubre de ese año. Pero se reconciliaron y continuaron juntos durante todo el confinamiento, hasta finales de 2020. La ruptura se confirmó cuando la actriz eliminó todas las imágenes junto a Jaime en sus redes sociales, aunque él las sigue manteniendo.

María Pedraza y Álex González: casi un año de amor

Desde el verano de 2021, María Pedraza mantiene una relación con Álex González, de 41 años. Una relación que surgió en el rodaje de la segunda temporada de Toy Boy, cuando se incorporó el actor.

A pesar de que ambos compartían fotos en los mismos lugares e incluso juntos con más personas del equipo, la pareja no quiso confirmar su relación hasta diciembre de 2021 cuando Álex habló por primera en público de su noviazgo con María.

La pareja posó por primera vez juntos en la alfombra roja en el Festival de Cine Internacional y, preguntado por la prensa, Álex le dedicó unas bonitas palabras a su chica: "Es una actriz y una compañera maravillosa. Tiene mucho talento y es generosa y divertida. Hace feliz a todo aquel que tiene cerca".

María Pedraza y Álex González // GTRES

Por otro lado, aseguró que aún era demasiado pronto para pasar las Navidades en familia, aunque desveló que se verían todos los días. Pero parece que no era tan pronto, ya que poco después se pudo saber que la pareja se había mudado poco antes de Navidad a una casa situada en una de las urbanizaciones más exclusivas de Madrid.

Tal como recogió ABC, la casa está valorada en un millón de euros, tiene 200 metros cuadrados divididos en dos plantas con tres habitaciones y cuenta con jardín y piscina privados.

¿Qué pasó con Marc Márquez?

A principios de 2021, cuando María Pedraza ya había roto con Jaime Lorente y Marc Márquez también había finalizado su relación con Lucía Rivera, empezaron a surgir los rumores de que podía haber algo más que una amistad entre la actriz y el piloto.

La principal pista fue los mensajes cariñosos y divertidos que se dejaban el uno al otro en redes sociales. Pero más allá de esta complicidad y de un sinfín de rumores, nunca se vio a la pareja junta ni se supo qué ocurrió realmente entre los dos.

De hecho, de haber pasado algo entre María y Marc no duró demasiado, ya que en verano de ese mismo año ya se relacionaba a la actriz con su compañero Álex González.