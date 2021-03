Mario Casas, ganador al Goya a Mejor Actor Protagonista y su guiño a los fans de 'Tres metros sobre el cielo'

Mario Casas se ha llevado el Goya a Mejor Actor Protagonista por su papel de Dani en 'No matarás'. Esta era la primera nominación del actor a estos premios y su sorpresa ha sido mayúscula cuando le han dado la gran noticia.

Mario Casas ha logrado el premio Goya al mejor actor protagonista por su papel de Dani en 'No matarás', tercer largometraje del catalán David Victori, imponiéndose a las candidaturas de Javier Cámara, Ernesto Alterio y David Verdaguer.

Muy emocionado, el coruñés ha celebrado el premio junto a su familia, que han podido verse gritando de alegría y abrazándose entre ellos.

Aquí está mi Goya" dice mostrando una cabeza de Ironman de su hermano pequeño, "me ha dicho que si ganaba me lo regalaba, así que tengo el mejor premio del mundo".

Ha continuado agradeciendo a su familia, en especial a su madre, y a todo el equipo de 'No Matarás'. "Y sobre todo al público: Muchísimas gracias porque me lleváis apoyando desde hace 15 años y me habéis llevado a donde estoy ahora. Y a todos aquellos que alguna vez habéis estado 'a tres metros sobre el cielo', muchísimas gracias a todos".

LA EVOLUCIÓN DE MARIO CASAS A TRAVÉS DE SUS PAPELES MÁS ICÓNICOS

A TRES METROS SOBRE EL CIELO

Pese a que muchas personas en España comenzaron a conocer a Mario Casas gracias a la serie de Antena 3, 'Los hombres de Paco', su primer papel como personaje principal en una película con el que logró catapultarse a la fama fue gracias a 'A Tres Metros Sobre el Cielo'. Una adaptación de las novelas del italiano Federico Moccia, estrenada en el 2010, en donde interpretó a Hache. Un conflictivo delincuente violento que robó el corazón a media España al enamorarse perdidamente de la joven y carismática 'Baby' (María Valverde)

LA MULA

Su primer papel con el que demostró ser un verdadero actor de talento. Estrenada en el 2013 y junto con su compañera de 'A Tres Metros Sobre el Cielo', María Valverde, protagonizaron la adaptación de la novela homónima de Juan Eslava Galán sobre la guerra civil española, que le llevó a ganar en el Festival de Málaga del Cine Español de este año el 'Biznaga de Plata' como mejor actor por su adaptación del protagonista llamado 'Castro'.

PALMERAS EN LA NIEVE

Con 'Palmeras en la Nieve' volvió a conquistar los corazones de todo el mundo. Estrenada en el año 2015, Mario Casas adaptó a uno de los protagonistas de la novela y best-seller nacional de Luz Gabás. Con él consiguió muy buenas críticas, además de afianzarse a nivel nacional como uno de los actores más demandados de la industria.

EL FOTÓGRAFO DE MAUTHAUSEN

Quizá una de sus mejores películas. Con 'El Fotógrafo de Mauthausen' tuvo que experimentar un cambio radical y una transformación corporal brutal al interpretar y contar la historia basada en hechos reales de Boix. Un fotógrafo español que fue internado en el campo de concentración alemán de Mauthausen y que logró, gracias a su fotografía, almacenar negativos de sus imágenes y pruebas de los horrores que cometían los nazis a los judíos en el campo que luego acabaron sirviendo para culpabilizar y visibilizar a sus responsables tras la caída de Hitler en la Segunda Guerra Mundial.

EL PRACTICANTE

Posiblemente, otra de las películas que han propiciado su nominación a los Goya como mejor actor principal. El practicante, estrenada durante el 2020 en Netflix, dejaba a la audiencia gratamente sorprendida por la interpretación de Mario Casas de Ángel. Un técnico de emergencias sanitarias que, tras un accidente experimenta un cambio de mentalidad y personalidad que le hacen obsesionarse con su novia, hasta tal punto de convertir su vida en un auténtico infierno.

NO MATARÁS

Mario Casas da vida a Dani, un buen chico que durante los últimos años de su vida se ha dedicado exclusivamente a cuidar de su padre enfermo. Tras su muerte, el joven decide retomar su vida y conoce a Mila, una chica inquietante, sensual e inestable, que hará que todo se convierta en una auténtica pesadilla, llevando a Dani a plantearse cosas que jamás habría podido imaginar. 'No Matarás', dirigida por David Victori, podría llevar al actor a conseguir su primer Goya.

