Mario Casas da el paso y debuta como director de cine en 'Mi soledad tiene alas'

Dice que no se lo cree, pero la realidad es que ha llegado el gran día. Era cuestión de tiempo que el ya veteranísimo actor español Mario Casas saliera de escena para tomar decisiones detrás de cámara.

No es cualquier decisión. El intérprete estrena este 25 de agosto su primer trabajo como director de cine, su debut, el gran paso de su carrera profesional, que se titulará Mi soledad tiene alas.

Después de un par de cortometrajes que no llegaron a puerto, la película llega después de tres años y medio de trabajo, pandemia incluida. Una historia que describe el contexto humilde del protagonista a las afueras de Barcelona. Óscar Casas, hermano del director, es el único actor profesional del proyecto y da vida a Dan y su historia, marcada por una familia desestructurada y sus dos amigos.

Mi Soledad Tiene Alas - Tráiler

El largometraje está guionizado por Casas y Déborah François, que fue pareja del actor de 37 años en 2019 y, tras conocerse su ruptura, esta primavera se les ha visto juntos de nuevo.

La larga experiencia de Mario como actor influye, inevitablemente, en su comportamiento como director. "Estoy muy contento con el resultado de los chavales, soy director y director de actores sobre todo", contaba en su entrevista a Europa Press. "Toda la película la he creado en base a ellos y a que ellos estuviesen bien".

"Me gustaría volver a dirigir porque he estado feliz y cómodo en ese lugar"

Tiene claro con qué ha quedado más satisfecho: "Estoy muy orgulloso del trabajo actoral", explicaba. "Creo que la peli tiene alma". Y cuando es preguntado por el próximo proyecto, abre puertas y ventanas y lo deja todo en manos de la audiencia: "Me gustaría volver a dirigir porque he estado feliz y cómodo en ese lugar. Si me dais la oportunidad, lo haré".

El recorrido de Mario Casas en el cine español

Quienes hayan vivido la aparición del coruñés en el mundo audiovisual recordarán sus capítulos en SMS, una serie de adolescentes que protagonizaba junto a Amaia Salamanca, Raúl Peña o María Castro.

Mario Casas ha dado vida a una de las historias de amor más recordadas de la televisión española con su papel como Aitor Carrasco, que se batió con Lucas en una larga lucha por el amor de Sarita, la hija de Paco, en Los Hombres de Paco. Ha protagonizó El barco con Blanca Suárez, enamorado al mainstream joven español con la salga de amor de A tres metros sobre el cielo y también ha interpretado dramas que le han dado grandes reconocimientos, como el Goya en 2021 por su protagonismo en No Matarás.

Su filmografía es eterna y su rostro ocupa un lugar en la memoria de todo el público, para el que sus interpretaciones de convirtieron hace años en una referencia del cine español.