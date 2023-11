La metedura de pata de Suzete nada más empezar la gala 1 de 'Operación Triunfo 2023'

"ME HE EQUIVOCAO"

La gala 1 de Operación Triunfo no empezó bien para Suzete. La concursante tinerfeña de 22 años metió la pata nada más arrancar la noche durante la actuación grupal. Fue la única de los 16 concursantes que no se aprendió su parte de la letra de la canción Libertad de Nil Moliner, que los participantes interpretaron junto al artista catalán.

Suzete tenía que aprenderse las frases "Como una estrella deja huella mientras muere | Eso es lo que tengo que aprender", pero hubo una parte que no fue capaz de recordar.

No lo hizo en la gala y tampoco lo hizo en los ensayos, lo que no le perdonaron los usuarios de X, que no tardaron en sacarle la tarjeta amarilla por no haberse aprendido dos frases de la canción: "Literalmente Suzete es la primera en la historia de OT".

Tampoco fue bien recibida su interpretación de Young Hearts Run Free junto a Bea, en la que quedó totalmente eclipsada por su compañera. Incluso perdió el control de la voz y soltó un gallo en una parte de la canción. ¿Resultado? Nominada.

Suzete debe enfrentarse a Lucas en la gala 2 para conseguir la permanencia en la academia.

Todavía n ha decidido qué canción cantará para defender su continuidad, pero sí la que cantará Lucas. El concursante uruguayo ya ha adelantado que cantará Dígale de David Bisbal.