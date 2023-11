Lucas se derrumba al llegar a la academia después de la valoración de Buika en la gala 1 de 'Operación Triunfo 2023'

Lucas y Suzete son los primeros nominados de Operación Triunfo 2023. El cantante uruguayo y la intérprete de Santa Cruz de Tenerife no convencieron con sus actuaciones —cantaron Acalorado y Young Hearts Run Free respectivamente— y no cruzaron la pasarela al terminar la gala.

El uruguayo afrontó la nominación con entereza y aceptó con humildad la dura valoración de Concha Buika, la cantante que forma parte del jurado fijo de OT y que tiene todas las papeletas para convertirse en la juez más dura de la edición.

"Nos da la sensación de que te ha costado un poco conectar con la canción. Como que estabas más pendiente de afinar, de no fallar. Eso despista mucho. Se te veía más centrado en no equivocarte que en disfrutar. Eso, en el escenario, juega malas pasadas. A mí, particularmente, me ha gustado cómo lo habéis hecho, pero creo que hemos llegado a la conclusión de que es mejor que te separes un poco de este show", le dijo a Lucas, que hizo esta interpretación a dúo con Omar.

El intérprete de 23 años se quedó sentado en el sofá a la espera de terminar de escuchar las valoraciones al resto de sus compañero y el veredicto de los profesores —que salvaron a Álex Márquez— y del resto de triunfitos —que eligieron a Denna—. Lo hizo hasta Omar, que pese a ser su compañero de actuación eligió a la granadina para continuar en el programa.

Al final los nominados son Lucas y Suzete, a quien el primero no dudó en consolar cuando aún estaban en el plató.

Las lágrimas de Lucas tras la valoración de Buika

Todo cambió al llegar a la academia, cuando el joven se derrumbó. La valoración de Buika había sido dura y, para muchos, injusta.

El consuelo lo encontró de la mano de Paul, que al verlo desconsolado se acercó en su auxilio.

"Disfruta lo que tienes aquí, pase lo que pase, te quedes o no, y me tienes aquí para lo que necesites, a mi y a todos", le dijo mostrando su apoyo.

Lucas defenderá la canción Dígale de David Bisbal en la gala 2 para tratar de convencer con su actuación y quedarse una semana más en la academia. ¿Lo conseguirá? Habrá que esperar al próximo lunes para saberlo.