Michelle Yeoh comparte un post en Instagram criticando que Cate Blanchett pueda ganar el Oscar

Queda menos de una semana para que se celebre la 95 edición de los Oscar, los premios más importantes para reconocer el cine. Sin embargo, este año se ha producido una polémica de última hora que ha puesto en peligro una de las categorías.

Dos de las actrices nominadas a Mejor actriz protagonista, Cate Blanchett (Tár) y Michelle Yeoh (Todo a la vez en todas partes), se han vuelto virales después de que la última haya compartido un post en Instagram en el que ha criticado que su rival pueda llevarse el galardón.

Se trata de un artículo de Vogue llamado 'Han pasado más de dos décadas desde que tuvimos una ganadora no blanca como Mejor Actriz. ¿Cambiará eso en 2023?' y en él, la periodista critica que el premio se lo pueda llevar Cate, en vez de Michelle, que es asiática. Ha acompañado el post de la frase: "Esto no es solo para mí, es para todas las niñas pequeñas que se parecen a mí. Queremos que nos vean. Queremos ser escuchados".

El polémico post de Michelle Yeoh contra Cate Blanchett

El párrafo que Michelle ha compartido es: "Los detractores dirían que la actuación de Blanchett es la más sólida —la veterana actora es, sin duda, increíble como la prolífica directora Lydia Tár—, pero cabe señalar que ya tiene dos premios Oscar. Un tercio quizás confirmaría su estatus como un titán de la industria pero, considerando su trabajo expansivo e incomparable, ¿todavía necesitamos más confirmación?"

"Mientras tanto, para Yeoh, un Oscar cambiaría su vida: su nombre siempre estaría precedido por la frase 'Ganadora del Premio de la Academia', y debería resultar en que obtenga papeles más sustanciosos, después de una década de ser criminalmente infrautilizada. en Hollywood", termina.

Después de las críticas que la actriz de Todo a la vez en todas partes ha recibido, ha acabado borrando el post.

Michelle Yeoh podría haber incumplido las normas

Una de las razones por las que Michelle podría haber borrado el post en Instagram es porque las normas de la Academia prohíben explícitamente comparar candidaturas los días previos a la gala.

"Se prohíbe la publicación de anuncios, páginas, redes sociales o cualquier forma de comunicación pública hecha por cualquier persona directamente involucrada para un filme elegible en La Academia que intente hablar de manera negativa o derogatoria sobre otro filme en competencia", dice el reglamento de los Oscar.

No obstante, desde varios medios internacionales se comenta que la Academia ha determinado que este caso no es grave, así que no se ha descalificado a Michelle, aunque se ha hablado con las dos partes implicadas de estas "tácticas".

A pesar de que no se vayan a tomar sanciones, ha habido muchas críticas por este post y habrá que ver si ha influido en la decisión de la Academia para elegir a la Mejor actriz de año.