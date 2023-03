Miriam Rodríguez, la concursante de 'Operación triunfo' que cautivó a Pablo López y Melendi

PARTICIPANTE DE 'TU CARA ME SUENA'

Miriam Rodríguez empezó cantando en bodas, dando conciertos en pequeñas salas de Galicia y participando en series de la televisión gallega como Serramoura. Desde niña tuvo claro que quería ser artista y su gran oportunidad llegó en 2017, cuando entró a formar parte del grupo de aspirantes de Operación Triunfo 2017.

La gallega fue una de las finalistas de la edición de ese año y quedó tercera —Amaia Romero fue la vencedora y Aitana, la segunda clasificada—. Además del éxito, gracias al popular talent show Miriam conoció al que se ha convertido en uno de sus grandes amigos, Agoney, el flamante vencedor de la pasada edición de Tu cara me suena, donde ahora es ella la que medirá su talento y su capacidad de imitación, siguiendo los pasos del canario.

“No puedo contaros nada pero mis caras lo dicen todo. Qué afortunada me siento de estar compartiendo esta experiencia tan chula con personas tan bonitas”, escribió entusiasmada la cantante durante una de las grabaciones.

La sospechosa relación con Pablo López

Desde que salió de la academia de OT, la de Pontedeume ha demostrado que ya es más que una estrella emergente. Primero, con la canción Hay algo en mí, el primer sencillo de su álbum debut Cicatrices, que fue la banda sonora de la serie Vis a Vis, en la que ella misma hizo un cameo.

Ese disco, además, incluyó una canción muy especial, No!, que la gallega compuso y cantó junto a Pablo López, quien a partir de entonces se convertiría en una especie de padrino para la cantante. Del malagueño fue asesor en la edición de La Voz de 2019 donde mostraron sintonía y mucha complicidad.

Esa complicidad y las muestras de cariño que se dedicaban en cada aparición pública desataron los rumores sobre la posibilidad de que entre ambos existiese algo más que una relación de amistad. “Yo soy una persona que siempre he tenido muchos amigos pero a veces hay la necesidad de hablar de algo, ¿no? En mi caso, es pensar, está en todo su derecho de opinar y pensar. Derecho de expresión, libertad de expresión y libertad de pensar cada uno lo que quiera, pero la realidad es que no”, aclaró ella ante el incesante acoso por saber qué es lo que había de verdad entre ellos.

Días antes, López se había dejado ver con la que por aquel entonces era su novia oficial, Claudia Nieto, a la salida de un conocido restaurante de Madrid.

[[H3:Pareja —musical— de Melendi]]

Pablo López no es el único amigo que Miriam tiene dentro del mundo de la música. En 2021, coincidiendo con su debut como presentadora al frente de El Regreso de La Voz, la gallega decidió abandonar su discográfica y se puso en manos de Blue Donkey Music, el sello musical del cantante Melendi. Con él sorprendió a sus fans sacando una romántica balada titulada Simplemente dilo.

"Vengo a daros un millón de gracias a todas las personas que formáis parte y hacéis parte de esto, especialmente a ti, Melendi, por darme la oportunidad de sentarme a componer a tu lado, compartir tu talento y depositar en mí la confianza desde el momento en el que me abriste la puerta de aquel estudio y me invitaste a un café aquella tarde. Infinitamente agradecida y afortunada. Te admiro. Mucho”, escribió la cantante para celebrar el éxito de esta colaboración, que no sería la última.

En julio de 2022, la Selección española de fútbol femenino jugó la Eurocopa y hasta Inglaterra se desplazó al ritmo de El Cántico del Fútbol Femenino, una canción compuesta por el músico asturiano e interpretada por la gallega que se convirtió en el himno de las jugadoras.

Esta nueva etapa junto a Melendi, además, es toda una apuesta de la cantante por explorar nuevos ritmos, con canciones más latinas y reguetoneras, como La última función y Desde que estás tú.

Esta versatilidad a la hora de cantar, así cómo la de cambiar su imagen, la convierten en una completa candidata para destacar en la nueva edición de Tu cara me suena, como ya lo hizo su amigo Agoney en la anterior edición.