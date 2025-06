Muere el actor Devin Lee Harjes a los 41 años, conocido por 'Daredevil' y 'Orange is the new black' y 'Gottham'

Hollywod se despide del actor Devin Lee Harjes, quien ha fallecido a los 41 años a causa de un cáncer del que fue diagnosticado en febrero, tal y como informa The Hollywood Reporter.

Según su pagina web, el intérprete falleció el pasado martes, 27 de mayo.

El actor es conocido por formar parte de series exitosas, como Daredevil, donde interpretaba al enfermero Oscar. También se le pudo ver en Boardwalk Empire, donde encarnó al boxeador Jack Dempsey.

Además, Devin Lee Harjes también formó parte de la serie Gotham, donde interpretaba a un guarda de seguridad de un banco llamado Clye. Otros títulos en los que trabajó son Orange is The New Black, Elementary, Blue Bloods y FBI, entre otras.

La serie Manifest supuso su última aparición en pantalla, en 2021.

La despedida del actor

La triste noticia ha sido dada a través de la página web del actor. "Además de actuar, fue un estudiante de artes marciales y un asiduo del gimnasio. Solía bromear con que era más seguro que recibir una patada de un caballo en la cara", comparte.