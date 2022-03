Muere el actor John Stahl, conocido por 'Juego de Tronos', a los 68 años

El actor escocés John Stahl, conocido por interpretar a Rickard Karstark en la segunda y tercera temporada de Juego de Tronos, ha muerto a los 68 años.

Así lo ha confirmado su representante, Amanda Fitzalan Howard, a través de un comunicado, en el que calificó al reconocido actor como "un artista de notable habilidad y un incondicional del teatro escocés".

Aunque el fallecimiento del intérprete se ha anunciado este pasado viernes, según ha explicado su agente, murió el 2 de marzo en la isla de Lewis.

Más de 30 años dedicado a la interpretación

John Stahl, nacido en 1953 en Sauchie (Escocia), lleva más de tres décadas dedicándose al mundo de la interpretación. Es conocido por papeles como el de Rickard Karstark en Juego de Tronos o Tom 'Inverdarroch' Kerr en High Road, al que dio vida desde 1981 a 2003 en la televisión escocesa.

Con formación teatral, tras estudiar en la Royal Scottish Academy of Music and Drama, el actor ha protagonizado numerosas producciones teatrales, formando parte de los elencos de la Royal Shakespeare Company y The National Theatre en su país, dos grandes referentes de la actuación en Reino Unido.

Son muchos los que se han querido despedir del actor tras anunciar su fallecimiento. Entre ellos, el propio Teatro Nacional de Escocia le quiso dedicar unas emotivas palabras a través de Twitter: le dedicó unas palabra a través de Twitter: "Estamos profundamente entristecidos al enterarnos de la muerte de John Stahl. Tuvimos la suerte de trabajar con John en Mary Stuart y The James Plays. Su fallecimiento es una gran pérdida para la industria y lo extrañaremos mucho. Nuestros pensamientos están con sus seres queridos", confesaban.