La proposición de Omar Montes a Susana Griso: “Me encantaría dar las campanadas contigo”

Después de conseguir alcanzar el disco de Oro con su tema 'Hola Nena' junto a Nyno Vargas, Omar Montes da el pistoletazo de salida al verano con un nuevo single. 'Tinder' sale a la luz el próximo 12 de junio y promete hacerse viral en menos de lo que canta un gallo.

"Te idolatro", comenzaba diciendo Omar Montes durante su conexión con Espejo Público, programa en el que presentó este nuevo tema y donde aprovechó para piropear a la presentadora, Susanna Griso. "Si vuelve a haber otro confinamiento quiero hacerlo contigo", aseguró.

El joven más famoso de Pan Bendito se confesó un vecino enamorado de su barrio. "Me gusta mi barrio, me gusta mi casa, que uno gane ahora más dinero es una tontería. Si uno está a gusto donde está, porqué va a cambiar. Me quiero quedar en mi barrio", decía.

"Tú eres una 'pan bendita' más, a tí te queremos mucho en mi barrio", aseguraba el joven, que se confesó como un gran admirador de la presentadora.

¿VIDEOCLIP Y CAMPANADAS?

"Para cerrar este año tan bueno con todos los premios que me están dando con la música, me encantaría como broche de oro dar las campanadas contigo. Incluso con Cristina Pedroche, los tres. Eso sería para poner la guinda al pavo".

Susanna, en una actitud divertida y dicharachera, preguntó: "¿Y con Chicote qué hacemos?". "Pues que nos prepare algo de comer" respondió Omar.

De hecho, tal es la buena sintonía de Omar Montes hacia Susanna que el cantante le propuso aparecer en su próximo videoclip. "Lo prometo, pero con la boca pequeña", respondió la periodista, poco convencida de hacerlo realidad.