Omar Montes: "Yo no veo que el alcalde venga a ayudar a mi barrio, ni al Presidente"

Omar Montes acaba de estrenar con Nyno Vargas el tema 'Hola Nena', que lleva más de 3 millones de reproducciones en Youtube en muy poquito tiempo. "Es curioso, porque antes no me escucha ni mi gata, y ahora es sorprendente el cariño de la gente y el apoyo".

¿Nunca ha querido restregarle a otro cantante su éxito? "Nunca, porque hoy estoy arriba y mañana puedo estar en mi barrio recogiendo periódicos, además yo soy muy fan de Bisbal, Sanz... Si les digo algo es para colaborar".

Lil Pump, Dookie, Electra Lamborghini... "Me han salido unas colaboraciones super guapas", confiesa, pero no puede dar muchos más detalles. ¡Y es que al cantante le encanta colaborar! "Si me lo guiso y me lo como yo solo engordo más, así que me gusta hacerlo con gente".

Lo cierto es que el cantante ha colaborado mucho con la gente de su barrio durante esta cuarentena, ayudando a muchas familias con la compra y los quehaceres diarios. ¡Los vecinos le regalaban bollitos y todo! "Yo no veo que venga el alcalde a ayudar a mi barrio, ni al Presidente".

Hace unos días engañó a Jorge Javier y el equipo de Sálvame, a los que contó que tenía un oso hormiguero en casa. "Yo soy muy de trolear, tengo varias troleaciones muy buenas".

¡Cerramos la entrevista a Omar Montes con la voz en Fox y sus preguntas de 'pa ke quieres saber eso'! ¿Cuándo fue su primer beso? "Con una niña en el recreo, me estaba pegando y luego me dio un beso. Me quedé frío", confiesa. ¿Con qué suele soñar?, ¿dónde se corta las uñas? "Por mi físico sé que me parezco a Aquaman, pero sueño mucho con superhéroes".

