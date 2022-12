Pablo López recuerda su encuentro con Glenn Close: "No me daba besos, me estaba amenazando"

Pablo López recuerda su encuentro con Glenn Close: "No me daba besos, me estaba amenazando"

Pablo López ha pasado por el plató de El Hormiguero para presentar Quasi, una canción que en principio había escrito para otra artista.

"Pasó de todo. Hay una amiga con la que hablé ayer, a colación de lo mismo, que se llama Laura Pausini". ha empezado explicando, "ella quería que le escribiese una canción desde hacía tiempo, tengo esta suerte de que me pasen estas cosas, y Quasi, en realidad, es en honor a Laura Pausini, porque casi acabó siendo para ella y casi acabó también pasando por las manos de Raphael... Hasta que me di cuenta de que solo yo podía cantarla".

Durante la entrevista, Pablo Motos le preguntó sobre sus visitas a la embajada de Estados Unidos en España. "Soy muy amigo de la embajadora y suele invitarme a menudo", respondió Pablo, refiriéndose a Julissa Reynoso.

El malagueño recordó su actuación improvisada frente a Jill Biden, Primera Dama de Estados Unidos: "Yo no iba a cantar, pero surgió. La embajadora me pellizcó para que lo hiciera y yo quería explicar en inglés lo que era un patio. Imagínate. La mujer del presidente tenía cara de póker. Pero salió bien. De repente, abrió los brazos y me abrazó. Estuve a punto de darle mi WhatsApp. Solo decía: '¡Oh, boy!, ¡Oh boy!'. Fue una experiencia maravillosa".

Su divertido encuentro con la actriz Glenn Close

Algo más bochornoso fue su encuentro con la actriz Glenn Close (75), que coincidió con ella en una de sus visitas a la Embajada y tras escucharlo cantar quiso interpretar ella una canción y que Pablo la acompañase a piano.

"Ahí pasé fatiga porque la mujer quería cantar con el piano. No tenía ni idea de la canción que quería cantar ella y me decía 'no te preocupes, cariño', y todo eso lleno de gente", ha empezado explicando.

"Estaba todo lleno de gente del flamenco y dije 'voy a ser el más flamenco de todos', le voy a seguir como sea. Me estaba cantando y de vez en cuando me abrazaba y me decía 'ese no es el tono'. Pero me acariciaba y me daba besitos. Y otra vez me decía 'ese no es el tono", ha continuado entre risas, para terminar con una divertida anécdota: "Mi familia me decía '¿por qué te estaba dando besos esa mujer?' y yo les decía 'no me estaba dando besos, me estaba amenazando"