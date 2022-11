Las palabras de Rosario Flores en 'La Voz' que han hecho llorar a Laura Pausini

El Asalto Final de La Voz ha estado lleno de momentos emocionantes, empezando por la canción de Alejandro Sanz que han interpretado los cuatro coaches originales y siguiendo por las lágrimas de Laura Pausini al escuchar a Rosario Flores.

La pequeña del clan Flores ha aprovechado el regreso al programa de Antena 3 para contar qué significa para ella el talent musical y su discurso ha puesto la piel de gallina a sus compañeros.

"Significa muchísimo. Hoy que estamos aquí los cuatro que empezamos este programa... realmente ninguno sabíamos a qué veníamos", ha dicho la cantante, que ha continuado con un discurso muy sincero. "Por norma general, los artistas somos muy tímidos. Tenemos una cosa por dentro que es como un muro porque nos hacemos frágiles ante la gente. Yo venía con esa fragilidad y realmente creo que es lo mejor que me ha pasado en la vida, de verdad. Me siento querida y, haberme sentido querida, de verdad, me ha agrandado el corazón", ha añadio.

Rosario Flores ha pronunciado este discurso mirando a sus compañeros, su familia, y se ha encontrado con Laura Pausini llena de lágrimas.

"Me flipa. Quien se sienta aquí sabe que lo que ella ha dicho es verdadero. Es muy bonito. ¡Brava, Rosario!", ha dicho emocionada la italiana.

Laura Pausini ha reconocido después que se ha sentido muy identificada con las palabras de Rosario Flores. "Yo también soy de piel en ese sentido, cuando escucho emociones. Me he identificado mucho".