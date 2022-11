Patricia Conde da su versión de lo ocurrido en la final de 'Masterchef Celebrity': "No puedo con las mentiras"

Este lunes tuvo lugar la primera parte de la séptima edición de Masterchef Celebrity, en la que Lorena Castell, Manu Baqueiro, María Escoté y Patricia Conde se jugaban llegar al duelo para convertirse en ganadores.

Sin embargo, durante la prueba de exteriores se produjo un giro de guion totalmente inesperado. La presentadora de Sé lo que hicisteis se rindió y se tomó el cocinado como si fuera una broma. Entre chistes, ni los jueces ni los espectadores entendían qué estaba sucediendo y el propio Jordi Cruz le llegó a decir: "Has sido una absoluta decepción".

Patricia Conde y su comportamiento en la final de Masterchef Celebrity

Durante toda la noche, ha habido demasiadas dudas sobre el comportamiento de Patricia y ella misma ha roto su silencio para explicar qué ocurrió y por qué actuó así. A través de un post de Instagram, ha dado todos los detalles de su paso por Masterchef Celebrity.

"Un día nos dijeron 'esto es un show, no un programa de cocina'", ha comenzado diciendo, indicando que "cuando le gritan o no la tratan bien, no lo sabe gestionar".

"Realmente me bloqueé ante tanta presión, (que ya venía bloqueada desde que echaron a Isa), no solo la del cocinado, sino la de toda la gente que tenemos en frente dando órdenes y sobre todo de lo que dirán de nosotros en redes sociales después", ha confesado.

Patricia Conde recuerda que "su salvavidas es el humor"

La humorista ha incidido que es una persona "sensible y vulnerable" y ya "su salvavidas es el sentido del humor". Pero además, ha destacado cómo funciona este programa: "Nos dicen que cocinemos, que peleemos, que hagamos un show divertido, como los que nos ha ofrecido mi querido Xavier [Deltell]".

"A mí me gusta tratar a todos mis compañeros con respeto pase lo que pase, ayudar cuando he podido y en lugar de sacar el estrés gritando o insultando a los demás he preferido reírme de mí misma e inmolarme con un divertido show para quitarle hierro al asunto", ha revelado.

Patricia ha sido clara ha dicho "no le pidió a nadie" llegar a la final ni tampoco "echó a Isa o a Nico". "De hecho me pareció injusto y me hubiera cambiado por cualquiera de los dos, ellos lo saben".

La humorista defiende el pase de Manu Baqueiro

Ha terminado señalando que el "giro de la película" era que Manu Baqueiro pasara al duelo final, ya que "se lo merecía más que nadie y le sobraban motivos para frenar".

"Siento no haber sido más competitiva y ambiciosa, soy así, cómo habéis visto, tímida, algo rebelde, muy sensible y payasita, y sobre todo no puedo con las mentiras y antes de ofender a un compañero o creerme mejor que nadie, prefiero reírme de mí misma y ofrecer el show q tanto me pidieron cuando me echaron. Es tv, no es real", ha concluido Patricia Conde.

Sin duda, se ha tratado de un inesperado momento televisivo que ninguno de los espectadores de Masterchef Celebrity se esperaba, aunque la protagonista ha podido explicarse.