Aitana enamora en los Goya con su tributo a Barbra Streisand con 'Happy days are here again'

Aitana ha sido una de las artistas invitadas a actuar en la 35ª edición de los premios Goya, al igual que han hecho Nathy Peluso, homenajeando a Sara Montiel con La Violetera, Diana Navarro y Vanesa Martín.

La joven de 21 años ha deslumbrado en la alfombra roja con un nuevo color de pelo y un vestido de la firma Versace de color blanco con aberturas laterales y sandalias de plataforma del mismo color. Durante su posado declaró que no podía adelantar nada de su actuación porque era una sorpresa.

Y así ha sido, tras el mensaje de Barbra Streisand para estar presente en la ceremonia de forma telemática, Aitana ha salido al escenario para rendirle tributo interpretando Happy days are here again.

Con un precioso vestido chaqueta de azul marino, también con aberturas laterales, y el pelo recogido en un moño bajo, Aitana ha demostrado una vez más por qué es una de las artistas más importantes del panorama musical actual.

Aitana continúa arrasando con 11 Razones, su segundo álbum del que se desprenden éxitos como Corazón sin vida, junto a Sebastián Yatra, o la canción que le da nombre al disco.

