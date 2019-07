La precuela de Juego de Tronos ya tiene nombre y logo

Los fans de Juego de Tronos están impacientes por conocer más detalles sobre la precuela que está preparando HBO. El portal 'Watchers on the wall' ha compartido la foto de la una de las páginas utilizadas en la producción donde puede leerse el nombre y el logo: Blood Moon.

Aunque ya ha pasado la fiebre de final de Juego de Tronos, los incondicionales de la ficción están ansiosos por saber de qué irá la precuela que está preparando HBO y que probablemente vea la luz en 2021.

Lo único que se sabía hasta el momento gracias al propio George R.R. Martin, es que esta nueva historia se situará 5.000 años antes de la Canción de Fuego y de Hielo y de la creación de los Siete Reinos. Además, la familia Targaryen no formará parte de esta nueva historia pero si que se intuye que podremos conocer el origen de las casas más conocidas de Juego de Tronos así como del nacimiento de los Caminantes Blancos.

Ahora el portal especializado en Juego de Tronos 'Watchers on the wall' ha desvelado un nuevo detalle: el título. En una fotografía de una de las páginas de producción, puede leerse "Blood Moon" en un logo con una flecha y tal como ellos mismos indican, no tendría sentido que hubiesen creado un logo de algo que no fuese el nombre de la producción.

Además, se han filtrado algunas imágenes de los decorados y la producción: