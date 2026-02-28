De qué van las cinco nominadas a Mejor película en los Premios Goya 2026

Los Premios Goya 2026 entregan este sábado 28 de febrero sus galardones. La gala se celebra en el Auditori Forum CCIB de Barcelona con Luis Tosar y Rigoberta Bandini como presentadores, aunque todas las miradas están puestas en las películas que pueden llevarse un cabezón.

En 2025, la Academia de Cine provocó un momento histórico al otorgar un ex aequo, donde El 47 (Marcel Barrena) y La infiltrada (Arantxa Echevarria) empataron con los mismos votos a Mejor película. Fue la primera vez que ocurría esto en la categoría más importante de los Goya.

Quién sabe si este año puede ocurrir lo mismo... Este 2026, otros cinco largometrajes comparten nominación: La cena (Manuel Gómez Pereira), Los Domingos (Alauda Ruiz de Azúa), Maspalomas (José Mari Goenaga y Aitor Arregi), Sirât (Oliver Laxe) y Sorda (Eva Libertad). A continuación, resumimos de qué va cada una de estas películas.

'La cena'

La comedia más nominada de los Premios Goya 2026, con ocho menciones, es una adaptación de la obra de teatro de José Luis Alonso ambientada en la posguerra española. Con Manuel Gómez Pereira en la dirección y Mario Casas y Alberto San Juan como protagonistas, la historia transcurre en el año 1939.

"Dos semanas después de acabar la Guerra Civil, Franco solicita una cena de celebración en el Hotel Palace. Un joven teniente, un maître meticuloso y un grupo de prisioneros republicanos expertos en cocina deben preparar un banquete impecable en tiempo récord. Todo parece ir sobre ruedas, pero en la cocina se trama algo más que un menú", describe la sinopsis.

'Los Domingos'

El tercer largometraje de Alauda Ruiz de Azúa narra la historia de una chica de 17 años que, antes de llegar a la universidad, decide hacerse monja de clausura. Aparte del drama religioso, el conflicto de la película reside en las tensiones familiares que provoca esta idea de Ainara (Blanca Soroa). Mientras su padre Iñaki (Miguel Garcés) mantiene un rol pasivo, su tía Maite (Patricia López Arnaiz) intenta que su sobrina no entre en el convento. "Nadie se siente pleno a todas horas", dice para normalizar los problemas terrenales.

La película, que parte como gran favorita de los Premios Goya 2026 con 13 nominaciones, nace de una historia real que escuchó la directora durante su adolescencia sobre una joven que quería hacerse monja ante la incredulidad de su entorno. Así, con un acercamiento a la religión desde el ateísmo, Alauda Ruiz de Azúa reflexiona sobre la incertidumbre vital, los protocolos familiares, el trauma o el deseo.

'Maspalomas'

José Mari Goenaga y Aitor Arregi, los directores de La trinchera infinita (2019), proponen una historia sobre la vejez homosexual, un tema poco visto en la ficción. Vicente (José Ramón Soroiz) tiene 76 años y vive su sexualidad libremente en Maspalomas... hasta que sufre un accidente y se ve obligado a volver a San Sebastián. Allí retoma el contacto con su hija Nerea (Nagore Aranburu), a quien abandonó años atrás.

José Ramón Soroiz parte como favorito en la categoría Mejor actor protagonista por su manera de reencarnar a un personaje vulnerable que experimenta una fuerte evolución. Al final, a riesgo de caer en ciertos clichés, la película plantea reflexiones certeras sobre la realidad gay en los tiempos contemporáneos. En total, Maspalomas suma nueve nominaciones, siendo el tercer título con más menciones en los Goya 2026.

'Sirât'

Sirât llega a los Premios Goya con once nominaciones tras ganar en el Festival de Cannes y conseguir nominaciones en los Oscar, los Globos de Oro y los BAFTA. Aunque parte como favorita en las categorías técnicas, como Mejor sonido o Mejores efectos especiales, parece que Los Domingos le arrebatará los cabezones más importantes.

La de Oliver Laxe es una película más sensorial que narrativa. Al principio, la historia muestra a Luis (Sergi López) buscando a su hija desparecida junto a su hijo Esteban (Bruno Núñez) en una rave en Marruecos. Sin embargo, esta premisa va diluyéndose hasta convertirse en un viaje psicodélico que esconde una dura crítica contra la guerra y el sistema.

'Sorda'

Considerada como la primera película cien por cien accesible, el primer largometraje de Eva Libertad es un relato sobre la maternidad protagonizado por Ángela (Miriam Garlo), una mujer sorda, y Héctor (Álvaro Cervantes). Su bonita historia de amor va dando paso a una reflexión sobre el trauma infantil y la inseguridad.

La pareja concibe a una niña, y su crianza choca frontalmente con las complicaciones que surgen al tener unos padres con distintas capacidades auditivas. ¿Hasta qué punto puedes ceder y adaptarte a la otra persona? ¿Cómo puede comunicarse una madre sorda con su hija? Estas reflexiones han provocado que la película sume siete nominaciones en los Premios Goya 2026.