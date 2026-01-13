¿Cuándo son los Premios Goya 2026? Todo lo que tienes que saber sobre la gala

Luis Tosar y Rigoberta Bandini serán los presentadores de la 40 edición de los Premios Goya | EFE/ Sergio Perez

El cine español vive este 2026 un año muy especial. Los Premios Goya cumplen 40 añosy, para celebrarlo, la Academia de Cine ha decidido trasladar la fiesta a Barcelona y celebrar su gran noche en el Auditori Forum CCIB.

Será la segunda vez en la historia que la ciudad condal acoja la fiesta del cine, la anterior fue el 29 de enero de 2000 en el L'Auditori de Barcelona con Antonia San Juan como presentadora y el entonces príncipe Felipe entre el público. Cómo olvidarse del momento en que, aprovechando que al día siguiente era su cumpleaños, Pedro Almodóvar animó al público a cantarle el cumpleaños feliz.

En esta ocasión también se habla de que la Academia de Cine quiere que los Reyes de España asistan a la gala aunque la fecha ya no cuadrará con la celebración de Felipe VI. La gala tendrá lugar en febrero.

¿Qué día son los Premios Goya 2026?

En concreto, la gala de los Premios Goya 2026 se celebrará el domingo 28 de febrero, lo que rompe con la tendencia de los años anteriores. Las últimas 11 ediciones, desde 2015, se celebraron en sábado.

La fecha de la gala no es la inicial. En el mes de mayo se anunció que la ceremonia sería el domingo 7 de febrero pero hubo un cambio posterior y el 5 de septiembre se fijó la fecha definitiva.

¿Quiénes son los presentadores de los Premios Goya 2026?

Igual que el recinto que acogerá la gala, los presentadores de este año también son nuevos. El actor Luis Tosar, tres veces ganador del cabezón, y la cantante y compositora Rigoberta Bandini, ganadora a Mejor canción original por Yo solo quiero amor en 2024, se ponen al frente de la gala.

El protagonista de Los lunes al sol,Te doy mis ojos y Celda 211 es todo un experto en la ceremonia ya que ha estado nominado en 11 ocasiones, mientras que para Rigoberta Bandini será su tercera vez en la ceremonia. La cantante se estrenó el año que ganó el premio, repitió en 2025 para rendir homenaje a Massiel cantando El Amor y vuelve este 2026 con un papel principal.

¿Qué premios se saben ya?

En la ceremonia de los Premios Goya se entregan actualmente 30 premios, de los cuales dos se suelen conocer de antemano. Uno es el Goya de Honor, que recibirá el cineasta, guionista, escritor y director español Gonzalo Suárez, y otro es el Goya Internacional, que en 2025 recibió Richard Gere y del que todavía no se ha anunciado al sucesor.

¿Quiénes son los nominados de los Premios Goya 2026?

Para conocer al resto de ganadores hay que esperar a la gala del 28 de febrero aunque ya se pueden empezar las apuestas. Este martes se conoce la lista completa de nominados y muy pronto saldrá la lista con todos los favoritos de la edición. ¿Quién crees que ganará?