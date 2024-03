Premios Oscar 2024: la lista completa de ganadores

El filme Oppenheimer, de Christopher Nolan, ha sido el gran triunfador de la 96 edición de los Óscar al llevarse siete estatuillas, entre ellas la de mejor película y la de mejor director, la primera en la dilatada trayectoria del cineasta británico.

De la ceremonia, uno de los momentos más destacado fue la divertida actuación de Ryan Gosling, que se enfundó el traje de Ken para una actuación que puso al teatro Dolby en pie. I'm Just Ken no se llevó el Oscar a Mejor Canción. Fueron Billie Eilish y su hermano Finneas los que recogieron el galardón por What I Was Made For?, también banda sonora de Barbie, pulverizando así varios récords.

Emma Stone y Cillian Murphy recogieron los premios a mejor actor y actriz por sus trabajos en 'Pobres criaturas' y 'Oppneheimer', respectivamente. No hubo suerte para el cine español. Bayona y Barguer se fueron con las manos vacías a pesar del reconocimiento de La Sociedad de La Nieve y Robot Dreams.

Mejor Película

American Fiction

Anatomía de una caída

Barbie

Los que se quedan

Los asesinos de la luna

Maestro

Oppenheimer - GANADORA

Vidas pasadas

Pobres criaturas

La zona de interés

Mejor Dirección

Justine Triet, por Anatomía de una caída

Martin Scorsese, por Los asesinos de la luna

Yorgos Lanthimos, por Pobres criaturas

Christopher Nolan, por Oppenheimer - GANADOR

Jonathan Glazer, por La zona de interés

Mejor Actriz Protagonista

Lily Gladstone, por Los asesinos de la luna

Carey Mulligan, por Maestro

Sandra Hüller, por Anatomía de una caída

Annette Bening, por Nyad

Emma Stone, por Pobres criaturas - GANADOR

Mejor Actor Protagonista

Bradley Cooper, por Maestro

Colman Domingo, por Rustin

Paul Giamatti, por Los que se quedan

Cillian Murphy, por Oppenheimer - GANADOR

Jeffrey Wright, por American Fiction

Mejor Actriz de Reparto

Emily Blunt, por Oppenheimer

Da’Vine Joy Randolph, por Los que se quedan - GANADORA

Danielle Brooks, por El color púrpura

Jodie Foster, por Nyad

America Ferrera, por Barbie

Mejor Actor de Reparto

Sterling K. Brown, por American Fiction

Robert De Niro, por Los que se quedan

Robert Downey Jr., por Oppenheimer - GANADOR

Ryan Gosling, por Barbie

Mark Ruffalo, por Pobres criaturas

Mejor Guion Original

Arthur Harari y Justine Triet, por Anatomía de una caída - GANADORA

David Hemingson, por Los que se quedan

Samy Burch, por Secretos de un escándalo

Celine Song, por Vidas pasadas

Josh Singer y Bradley Cooper, por Maestro

Mejor Guion Adaptado

Cord Jefferson, por American Fiction - GANADORA

Greta Gerwig y Noah Baumbach, por Barbie

Christopher Nolan, por Oppenheimer

Tony McNamara, por Pobres criaturas

Jonathan Glazer, por La zona de interés

Mejor Diseño de Producción

Barbie

Los asesinos de la luna

Napoleón

Oppenheimer

Vidas pasadas

Pobres criaturas - GANADORA

Película Internacional

Reino Unido, La zona de interés - GANADORA

Japón, Perfect Days

España, La sociedad de la nieve

Italia, Yo capitán

Alemania, Sala de profesores

Mejor Montaje

Anatomía de una caída

Los que se quedan

Los asesinos de la luna

Oppenheimer - GANADORA

Pobres criaturas

Mejor Fotografía

El Conde

Los asesinos de la luna

Maestro

Oppenheimer - GANADOR

Pobres criaturas

Mejor Película de Animación

El chico y la garza - GANADORA

Elemental

Nimona

Robot Dreams

Spider-Man: Cruzando el Multiverso

Mejor Diseño de Vestuario

Barbie

Los asesinos de la luna

Napoleón

Oppenheimer

Pobres criaturas - GANADORA

Mejor Maquillaje y Peluquería

Golda

Maestro

Oppenheimer

Pobres criaturas - GANADORA

La sociedad de la nieve

Mejor Sonido

Oppenheimer (Christopher Nolan)

(Christopher Nolan) Maestro (Bradley Cooper)

(Bradley Cooper) La zona de interés (Jonathan Glazer) - GANADOR

The Creator (Gareth Edwards)

(Gareth Edwards) Misión imposible: Sentencia mortal - Parte 1 (Christopher McQuarrie)

Mejor Película Documental

Bobi Wine: The People’s President (Moses Bwayo, Christopher Sharp)

(Moses Bwayo, Christopher Sharp) La memoria infinita (La memoria infinita)

(La memoria infinita) Four Daughters (Kaouther Ben Hania)

(Kaouther Ben Hania) To Kill a Tiger (Nisha Pahuja)

(Nisha Pahuja) 20 días en Mariúpol (Mstyslav Chernov) - GANADOR

Mejor Banda Sonora

Laura Karpman por American Fiction

John Williams por Indiana Jones y el dial del destino

Robbie Robertson por Los asesinos de la luna

Ludwig Göransson por Oppenheimer - GANADORA

Jerskin Fendrix por Pobres criaturas

Mejor Canción

It Never Went Away de American Symphony

de I’m Just Ken de Barbie

de The Fire Inside de Flamin Hot: La historia de los Cheetos picantes

de What Was I Made For? de Barbie - GANADORA

Wahzhazhe (A Song For My People) de Killers of the Flower Moon

Mejores Efectos Especiales

The Creator (Gareth Edwards)

(Gareth Edwards) Godzilla Minus One (Takashi Yamazaki) - GANADORA

Guardianes de la galaxia Vol. 3 (James Gunn)

(James Gunn) Misión imposible: Sentencia mortal - Parte 1 (Christopher McQuarrie)

(Christopher McQuarrie) Napoleón (Ridley Scott)

Mejor Cortometraje de Ficción

The After

Invincible

Knight of Fortune

Red, White and Blue

The Wonderful Story of Henry Sugar - GANADOR

Mejor Cortometraje Documental

The Abcs of Book Banning

The Barber of little rock

Island in Between

The Last Repair Shop - GANADOR

Nai Nai & Wai Po

Mejor Cortometraje Animado

Letter to a Pig

Ninety-Five Senses

Our Uniform

Pachyderme

War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko - GANADOR

