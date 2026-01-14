Primer vistazo a Rosalía como 'pole dancer' en el tráiler de la tercera temporada de 'Euphoria'

Primer vistazo a Rosalía como stripper en el tráiler de la tercera temporada de 'Euphoria' | HBO

La tercera temporada de la serie Euphoria ha dado mucho de qué hablar desde que se anunció, pero sobre todo desde que se desveló que Rosalía formaría parte del reparto de esta nueva entrega.

En lo que parece una filtración —pues las cuentas de HBO no han compartido el adelanto— ya se puede ver el tráiler de la próxima tanda de capítulos de la aclamada serie protagonizada por Zendaya, que deja al descubierto algunas de las tramas de lo que está por venir en la ficción.

La historia trascurre unos años después del instituto, y la protagonista Rue continúa envuelta en problemas de tráfico de drogas. Tal es así que se desata un conflicto con las bandas.

En paralelo, Sydney Sweeney en el papel de Cassie crea contenido para adultos, mientras quien sigue siendo su pareja, Nate (Jacob Elordi) tiene que ganarse la vida en la obra.

El tráiler también nos adelanta alguna trama de Maddy (Alexa Demie) y Jules (Hunter Schafer), que parecen más unidas que nunca.

Todo ello trascurre en una vorágine de drogas, violencia, sexo, persecuciones y un peligro que se ha tornado adulto.

El papel de Rosalía en Euphoria

Tal y como se adelantaba, Rosalía interpretará a una pole dancer en uno de los clubes que tendrá bastante trascendencia en la serie. En el tráiler se puede ver a la cantante durante apenas unos segundos, bailando alrededor de una barra y con un collarín decorado.

Todavía se desconoce las intervenciones que tendrá la intérprete de La Perla en la ficción, ni el rol que desarrollará, pero el primer vistazo a su papel en Euphoria ha desatado la alegría de sus fans.