Rosalía interpretaría a una 'pole dancer' en 'Euphoria', según filtraciones de la 'preview'

Después del anuncio en febrero de que Rosalía formaría parte del elenco de la tercera temporada de Euphoria junto a Zendaya y su exnovia Hunter Schafer, hemos tenido poca información acerca del personaje que interpretará la catalana, más allá de las imágenes filtradas del set de grabación y los comentarios que ha hecho en alguna alfombra roja y entrevista.

"Es la primera vez que hago algo así y estoy muy emocionada", contaba en la alfombra roja de la fiesta de los Premios Oscar de Vanity Fair, en la que aseguró también que el rodaje ya había comenzado. Esta no será la primera vez que veamos a la cantante actuar, pues ya pudimos verla con un pequeño cameo en la película Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar.

Ahora, los rumores sobre su papel en la serie, que estrenó su primera temporada en 2019, se han disparado en redes sociales en relación con una posible filtración de una preview. Esta visualización por adelantado habría consistido en el visionado del teaser de la serie, el cual se mostró a un público reducido.

En él, las filtraciones aseguran que Rosalía estaría interpretando a una bailarina de pole dance, pues según las filtraciones la cantante aparece en el teaser bailando en la clásica barra utilizada en esta disciplina.

El aspecto de su personaje

Como pudimos ver en los filtrados del set de rodaje y en la imagen promocional de su personaje, Rosalía estará llevando un collarín durante parte de la serie, siendo quizás este elemento una parte importante de su trama.

Además, podemos verla utilizando una estética aparentemente hippie y alternativa, por lo que puede que este sea un aspecto que defina a su personaje.