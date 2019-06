Ya puedes escuchar a Beyoncé poniéndole voz a Nala en 'El Rey León'

Este verano aunque no queramos, volvemos a ser niños. Disney acaba de estrenar la versión de acción real de Aladdín y el próximo 19 de julio llegará a los cines el remake de 'El rey león', dirigida por Jon Favreu.

El clásico animado de 1994 vuelve a conquistar los corazones de los pequeños (y no tan pequeños) de la mano de Simba, Timón y Pumba. Uno de los platos fuertes de esta nueva versión es la participación de Beyoncé para darle voz a la versión adulta de Nala, amiga de Simba. Sin embargo, en la versión doblada al castellano, no podremos disfrutar de la voz de la cantante de 'Halo' o 'If I Were a Boy'.

En el tráiler original en inglés, podemos escuchar cómo Beyoncé (Nala) le dice a Simba que asuma su verdadero destino. "Tienes que tomar tu lugar como Rey. Te necesitamos. Ven a casa", dice.

En el doblaje de voces también participan James Earl Jones como Mufasa, Keegan-Michael Key como Kamari, John Kani como Rafiki, JD McCrary como el joven Simba, Alfre Woodard como Sarabi, Shahadi Wright Joseph como la joven Nala, John Oliver como Zazú, Eric André como Azizi y Florence Kasumba como Shenzi.