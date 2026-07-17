A qué artistas imitan en la final de 'Tu cara me suena 13'

Esta noche, tú decides quiénes acompañarán a J Kbello en la gran final de Tu cara me suena | José Irún

Esta vez los concursantes de Tu Cara Me Suena han podido elegir y han decidido qué artista imitará cada uno en la gala final de este viernes 17 de julio.

Los participantes que se enfrentan en el último programa de la temporada deberán lucirse al máximo para convencer a los telespectadores, encargados de elegir al ganador de la temporada, y de ahí que hayan podido escoger las voces y registros en las que más cómodos se sienten.

Cada uno sabe dónde puede manejarse mejor y cómo puede sorprender más a los fans del programa. También se trata de divertirse y firmar una última actuación de la que sentirse orgulloso una vez termine la edición.

Al final todos han venido a participar y pasárselo bien y ese es el espíritu que se transmite de la selección de artistas que imitará cada uno en la final de TCMS 13. ¡Toma nota!

J Kbello - Hugh Jackman en 'El Gran Showman'

María Parrado - Mariah Carey

Cristina Castaño - Meryl Streep en 'Mamma Mia!'

Martín Savi - Farinelli

Paula Koops – Liza Minelli en 'Cabaret'

El resto de concursantes de Tu Cara Me Suena 13 —Soledad Giménez, Leonor Lavado, Jesulín de Ubrique y Aníbal Gómez— también participarán en la final de este viernes y lo harán sin presión porque el jurado no tendrá que ponerle nota. Ellos sí van a pasarlo bien en la última noche de concurso.