Premios Goya 2025: lista completa de nominados y películas favoritas

Los Premios Goya 2025 se celebran este sábado 8 de febrero en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Granada, que acoge la edición número 39 de los premios de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España.

Por primera vez en la historia de estos galardones cinematográficos, las presentadoras de la gala son dos actrices: las españolas Maribel Verdú y Leonor Watling. Y también una actriz española recibe el Goya de Honor, Aitana Sánchez-Gijón, quien nunca ha recibido hasta ahora un reconocimiento por parte de la Academia de Cine. Por su parte, el Goya Internacional es para Richard Gere, que se convierte en el cuarto actor en recibir este reconocimiento tras Cate Blanchett, Juliette Binoche y Sigourney Weaver.

Las películas favoritas de los Premios Goya 2025

A juzgar por el número de nominaciones, las películas favoritas entre los académicos en los Premios Goya 2025 son El 47 (14 nominaciones), La infiltrada (13), Segundo premio (11), La habitación de al lado (10), La virgen roja (9), Casa en llamas (8) y La estrella azul (8).

Teniendo en cuenta las categorías principales, La habitación de al lado (de Pedro Almodóvar) y La virgen roja (de Paula Ortiz) no están nominadas a Mejor película, aunque sí a Mejor dirección, donde no aparecen ni Casa en llamas (Dani de la Orden) ni El 47 (Marcel Barrena). En el caso de La estrella azul (Javier Macipe), está nominada a Mejor dirección novel.

Además, dos películas no aparecen en las categorías de Mejor guion original o Mejor guion adaptado: La virgen roja y Segundo premio (Isaki Lacuesta y Pol Rodríguez). Cabe destacar que esta última fue la propuesta de los académicos para representar a España en los Premios Oscar 2025 como Mejor película internacional, aunque finalmente no consiguió la nominación.

Por tanto, las únicas películas que están nominadas a todas las categorías importantes de los Premios Goya 2025 —actores aparte— son La infiltrada (Arantxa Echevarria) y La estrella azul (Javier Macipe), por lo que pueden erigirse como las favoritas de la edición. Sin embargo, el ganador en los Premios Forqué 2024 al Mejor largometraje de ficción fue El 47, mientras los Premios Feroz 2025 otorgaron el galardón a Mejor película de comedia a Casa en llamas. Todo está muy abierto.

Lista completa de nominaciones a los Premios Goya 2025

Mejor película

Casa en llamas

El 47

La estrella azul

La infiltrada

Segundo premio

Mejor dirección

Pedro Almodóvar, por La habitación de al lado

Arantxa Echavarría, por La infiltrada

Paula Ortiz, por La virgen roja

Aitor Arregi y Jon Garaño, por Marco

Isaki Lacuesta y Pol Rodríguez, por Segundo premio

Mejor dirección novel

Miguel Faus por Calladita

Pedro Martín-Calero por El llanto

Javier Macipe por La estrella azul

Sandra Romero por Por donde pasa el silencio

Paz Vega por Rita

Mejor guion original

Casa en llamas

El 47

La estrella azul

La infiltrada

Marco

Mejor guion adaptado

La casa

La habitación de al lado

Los destellos

Salve María

Soy Nevenka

Mejor actor protagonista

Alberto San Juan, por Casa en llamas

Eduard Fernández, por Marco

Alfredo Castro, por Polvo serán

Urko Olazabal, por Soy Nevenka

Vito Sanz, por Volveréis

Mejor actriz protagonista

Emma Vilarasau, por Casa en llamas

Julianne Moore, por La habitación de al lado

Tilda Swinton, por La habitación de al lado

Carolina Yuste, por La infiltrada

Patricia López Arnáiz, por Los destellos

Mejor actor de reparto

Enric Auquer, por Casa en llamas

Salva Reina, por El 47

Óscar de la Fuente, por La casa

Luis Tosar, por La infiltrada

Antonio de la Torre, por Los destellos

Mejor actriz de reparto

Macarena García, por Casa en llamas

María Rodríguez Soto, por Casa en llamas

Clara Segura, por El 47

Nausicaa Bonnín, por La infiltrada

Aixa Villagrán, por La virgen roja

Mejor actor revelación

Óscar Lasarte, por ¿Es el enemigo? La película de Gila

Cuti Carabajal, por La estrella azul

Pepe Lorente, por La estrella azul

Cristalino, por Segundo premio

Daniel Ibáñez, por Segundo premio

Mejor actriz revelación

Zoe Bonafonte, por El 47

Mariela Carabajal, por La estrella azul

Marina Guerola, por Los destellos

Laura Weissmahr, por Salve María

Lucía Veiga, por Soy Nevenka

Mejor música original

El 47

Guardina de dragones (Dragonkeeper)

La infiltrada

La habitación de al lado

Verano en diciembre

Mejor canción original

Show Me , de Fernando Velánquez para Buffalo Kids

, de Fernando Velánquez para El borde del mundo , de Valeria Castro para El 47

, de Valeria Castro para Los almendros , de Antón Álvarez y Yerai Cortés para La guitarra flamenca de Yerai Cortés

, de Antón Álvarez y Yerai Cortés para La virgen roja , de Maria Arnal para La virgen roja

, de Maria Arnal para Love is the Worst, de Alondra Bentley e Isaki Lacuesta para Segundo premio

Mejor montaje

El 47

La estrella azul

La infiltrada

Los pequeños amores

Segundo premio

Mejor dirección de fotografía

El 47

Guardiana de dragones (Dragonkeeper)

La habitación de al lado

La infiltrada

Segundo premio

Soy Nevenka

Mejor sonido

La estrella azul

La habitación de al lado

La infiltrada

La virgen roja

Segundo premio

Mejor dirección de arte

El 47

La habitación de al lado

La virgen roja

Segundo premio

Volveréis

Mejor dirección de producción

Casa en llamas

El 47

La infiltrada

La virgen roja

Segundo premio

Mejores efectos especiales

El 47

Guardiana de dragones (Dragonkeeper)

La infiltrada

La virgen roja

Marco

Mejor maquillaje y peluquería

El 47

La habitación de al lado

La infiltrada

La virgen roja

Marco

Mejor diseño de vestuario

Disco, Ibiza, Locomía

El 47

La habitación de al lado

La virgen roja

Segundo premio

Mejor película de animación

Buffalo Kids

Guardina de dragones (Dragonkeeper)

Mariposas negras

Rock Bottom

SuperKlaus

Mejor película documental

Domingo Domingo

La guitarra flamenca de Yerai Cortés

Marisol, llámame Pepa

Mi hermano Ali

No estás sola

Mejor película europea

El conde de Montecristo

Emilia Pérez

Flow

La quimera

La zona de interés

Mejor película iberoamericana

Agárrame fuerte

Aún estoy aquí

El jockey

El lugar de la otra

Memorias de un cuerpo que arde

Mejor cortometraje de ficción

Betiko gaua (La noche eterna)

Cuarentena

El trono

La gran obra

Mamántula

Mejor cortometraje documental

Ciao Bambina

Els buits

Las novias del sur

Los 30 no son los nuevos 20

Semillas de Kivu

Mejor cortometraje de animación