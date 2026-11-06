En qué consiste la labor de Vanesa Martín como quinta coach de 'La Voz 2026': su decisión en las primeras Batallas

La Voz 2026 incluye una novedad inédita en el formato: la figura de Vanesa Martín como quinta coach. La cantante se sienta junto a Melendi, Mika, Pablo López y Lola Índigo durante las Batallas, donde los 56 concursantes elegidos durante las Audiciones a Ciegas están intentando avanzar en el programa.

Vanesa Martín tiene un gran poder durante las Batallas: salvar a un concursante de cada equipo, dándole una segunda oportunidad a cuatro voces que se habrían quedado fuera. Esos artistas regresan a la competición en su equipo original. La quinta coach desvela su decisión al final de cada gala, por lo que todas las noches se salvan cuatro talents.

"Vengo a revolucionar el programa porque vengo a dar alegría. Voy a devolverles un poquito más de ilusión. Eso es muy bonito para mí, muy especial", expresa la quinta coach. "Es un reto para mí. Todos mis compañeros tienen un criterio que yo respeto y valoro mucho", asegura. En cuanto a su criterio, la artista defiende que busca participantes que canten y cuenten, es decir, a "un intérprete fusionado con la voz".

Su decisión en las primeras Batallas

En el primer programa de las Batallas, Vanesa Martín decidió salvar a estos cuatro concursantes:

Izan - Equipo Mika

- Equipo Mika Adriana - Equipo Pablo López

- Equipo Pablo López Irene - Equipo Lola Índigo

- Equipo Lola Índigo Lorena - Equipo Melendi

Otras novedades de las Batallas de 'La Voz'

Esta no es la única novedad que implanta La Voz durante las Batallas, pues aparte de Vanesa Martín hay otras innovaciones a destacar: