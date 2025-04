Antes de ser jurado, Flo fue concursante de 'Tu cara me suena': cómo quedó y cuáles fueron sus actuaciones más memorables

Florentino Fernández, Flo, es la nueva incorporación al jurado de Tu cara me suena, en sustitución de Carlos Latre. Junto a Chenoa, Lolita y Àngel Llàcer será uno de los encargados de juzgar y valorar las actuaciones de los concursantes semana tras semana.

"Quiero ser muy correcto y muy justo", decía Flo y reconocía estar muy nervioso por la responsabilidad: "Del uno al diez tengo un once de nervios". Flo no es nuevo en el programa, él ya había estado ahí, pero como concursante: "Vuelvo otra vez a ver el espectáculo, pero desde donde lo ve el público y encima con el privilegio de poder valorar a cada uno de los artistas".

Efectivamente, Florentino Fernández fue concursante en la tercera edición del talent showmás duradero de la historia de la televisión, hace doce años, entre el 24 de octubre de 2013 y el 27 de marzo de 2014. ¡Y llegó a la final!

Los cantantes Ángela Carrasco, José Manuel Soto, los hermanos Salazar —Juan y José, Los Chunguitos—, Melody y Edurne, el presentador e influencer Xuso Jones, y los cómicos Llum Barrera y Santi Rodríguez fueron los compañeros y 'rivales' del humorista y presentador durante el programa.

"Flo empezó temeroso, empezó dándole mucho respeto Tu cara me suena. Cuando se olvidó del respeto y de ese temor, se dejó ir", aseguraba Carlos Latre sobre su participación en el programa cuando llegó a la final. Para Mónica Naranjo, que formaba parte del jurado por aquel entones, Flo fue "el puto amo, dentro y fuera siempre".

Florentino consiguió el pase a la final en la gala 18, en la que imitó a Joe Cocker con la canción With a little help from my friends, y Las Supremas de Móstoles como coristas. "Llegar a la final, yo, me parece una mierda, es una responsabilidad muy grande, que esté otra gente. Ahora venga, a currar otra vez, a hacer otra vez una canción. Yo quiero estar en mi exhibición, hacer el Tractor amarillo y para casa", bromeaba cuando consiguió hacerse un hueco entre los mejores.

En la última gala se subió al escenario a interpretar (I can't get no) Satisfaction, de The Rolling Stones, dando vida a Mick Jagger. Finalmente quedó en quinto lugar, por detrás de Edurne, que consiguió la victoria, Melody, que quedó la segunda, Xuso Jones, el tercero, y Llum Barrera, la cuarta.

Sus memorables actuaciones

Flo inauguró la tercera edición de Tu cara me suena imitando a Mario Vaquerizo y las Nancys Rubia cantando su famoso tema Me encanta. Un estreno discreto, con el que no consiguió colarse entre los más puntuados, pero a partir del que comenzó su trayectoria en ascenso.

Su show en la quinta gala fue el verdadero punto de inflexión. El chow chow y Que güeno que estoy, de Mojinos Escocíos, y con El Sevilla sentado junto al jurado, le proporcionó su primera victoria en el concurso.

La quinta no fue la única que ganó. Su divertida e impecable imitación de Jim Carrey en La Máscara, coreografía y gestualidad incluida, le supuso su segunda victoria en la gala 15. "Eres el talento en estado puro", le llegó a decir Ángel Llácer al valorarlo.

Pero además de con estas actuaciones, Flo se ganó al público y al jurado, tirando de talento interpretativo y derrochando sentido del humor, imitando al oscuro cantante de metal Marilyn Manson con Sweet Dreams (Are Made of This). "Lo hice muy bien, muy bien, me lo pasé que te cagas. Me felicitó hasta mi madre", aseguró satisfecho tras la actuación.

También se adueñó del duende costumbrista de El probe Miguel, de Triana Pura, donde incluso se marcó un moonwalk —paso de baile popularizado por Michael Jackson—, y del rencor de Paquita la del Barrio cantando Rata de dos patas.