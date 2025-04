Conoce a los nueve concursantes de 'Tu cara me suena 12'

Vuelve Tu cara me suena. El talent musical que busca las mejores imitaciones de grandes artistas entre un grupo de osados concursantes, y que ya es el programa de este formato con más ediciones a sus espaldas, doce, regresa a Antena 3 a partir de las diez de la noche.

Bertín Osborne, Ana Guerra, Manu Baqueiro, Gisela Lladó, Goyo Jiménez, Yenesi, Esperansa Grasia, Melani y Mikel Herzog Jr. son los nuevos concursantes del concurso que, un año más, cuenta con Manel Fuentes como maestro de ceremonias. El presentador no estará solo: cuenta con el apoyo y la complicidad del jurado, Àngel Llàcer, que regresa tras haber superado sus problemas de salud, Chenoa y Lolita y Flo, que se incorpora al programa para juzgar el trabajo de los concursantes y sus actuaciones.

Talento, humor, trabajo, perseverancia… serán los aspectos que tendrán que valorar cada semana cuando los concursantes hagan su entrada triunfal al escenario a través del mítico ascensor. Las apuestas, como siempre, son complicadas. Es difícil elegir un favorito entre este puñado de cantantes reconocidos, cómicos, artistas de las redes sociales y actores dispuestos a darlo todo.

Descubre aquí quiénes son los concursantes de la doceava edición de Tu cara me suena.

Bertín Osborne

Con 21 discos a sus espaldas, Bertín Osborne se hizo muy famoso en los años 80 del pasado siglo gracias a canciones Como un vagabundo o Tú, solo tú. Además de al público español, conquistó al latinoamericano con sus baladas y rancheras y su porte de galán.

Como presentador, se ha puesto al frente de Lluvia de estrellas, Esos locos bajitos o Trato hecho en Antena 3. Su popularidad volvió a sufrir un nuevo impulso a partir de 2015 gracias a su programa de entrevistas En la tuya o en la mía, en el que recibió a personajes de la cultura, la política y el deporte en su propia casa.

En los últimos meses, su separación de Fabiola Martínez, las secuelas del Covid y su controvertida por la paternidad del hijo de Gabriela Guillén le han procurado algún quebradero de cabeza y le han pasado factura a nivel físico y reputacional.

Su participación en Tu cara me suena le llega como un revulsivo a los últimos tiempos. El cantante, presentador y personaje del corazón, a sus 70 años, es el concursante senior de la edición.

Manu Baqueiro

El intérprete madrileño, también abogado, descendiente de marqueses y hermano del actor Alfonso Bassave, se coló en los salones de media España durante 17 años como protagonista de la mítica telenovela de sobremesa Amar es para siempre —antes Amar en tiempos revueltos— dando vida a Marcelino Gómez, Marce.

En estos días, Baqueiro, que el próximo 20 de abril cumplirá 47 años, ha vuelto a la pequeña pantalla en la producción de Atresplayer Perdiendo el juicio, que protagoniza junto a Elena Rivera.

Mientras saborea las mieles del éxito de esta serie, el actor se prepara concienzudamente para su participación en Tu cara me suena. Manu Baqueiro ha contado que está tomando clases de canto para darlo todo con sus actuaciones y como él mismo dice, "quién sabe, igual acabo en un musical".

Gisela

A Gisela la conocimos en la primera edición de Operación Triunfo, el talent musical que revolucionó la televisión y convirtió en ídolos musicales a esos jóvenes concursantes que querían cumplir un sueño bajo las órdenes de Nina.

En la famosa academia descubrimos su dulce voz, vibramos con su historia de amor con David Bustamante y disfrutamos de su relación de complicidad y confianza con Chenoa, Rosa y Geno.

Con una consolidada carrera como actriz de musicales y como la voz de muchas películas de Disney, la catalana presume de ser la única española que ha actuado en la gala de los Oscar: fue en 2020 cuando cantó, junto a otras de las voces de Elsa, Mucho más allá, el tema central de Frozen 2.

Ahora Gisela concilia ensayos y grabaciones con su papel de madre: el 30 de marzo de 2024 nació su primer hijo, Indiana, fruto de su relación con José Ángel, su pareja desde 2016.

Ana Guerra

El trampolín mediático de la canaria también fue Operación Triunfo, pero 16 años después, y junto a Aitana, Amaia Romero, Lola Índigo... Precisamente, con la primera vivió su primer éxito, precisamente, nada más salir de la academia: Lo malo, la canción con la que quedaron finalistas para ir a Eurovisión, se convirtió en el verano de 2018 en todo un hit.

Hasta ahora ha grabado tres discos de estudio, ha colaborado con Coti o Juan Magán, y ha hecho cuatro giras por España. En lo personal, el año pasado se casó con Víctor Elías, con el que mantiene una relación desde 2021, y la boda se convirtió en todo un acontecimiento social al que acudieron, además de muchos de sus compañeros en la Academia de OT, numerosos rostros conocidos de la música y la televisión.

Que Ana Guerra se atreve con todo quedó claro cuando se proclamó ganadora de la tercera edición de El Desafío de Antena 3, y llega a Tu cara me suena dispuesta a repetir el triunfo.

Yenesi

Es la artista revelación de esta edición y un referente de la generación Z. La cantante, cómica, actriz, presentadora y modelo asturiana de 24 años se dio a conocer con varios vídeos virales en redes sociales, se convirtió en asidua de los pódcast de más éxito entre los jóvenes —también tiene su propio pódcast junto a Soy una pringada, Las moderadoras—, fue amadrinada por Samantha Hudson y descubierta por Los Javis.

De la mano de Javier Calvo y Javier Ambrossi ha debutado como actriz en la serie de Atresmedia Mariliendre, de la que son productores y que se presentó recientemente en el Festival de Málaga. Se trata de una comedia musical en la que la asturiana hace el papel de Leo, uno de los amigos gais de Meri Román, la protagonista de la historia.

"Me gustaría avanzar en la música, que se me conozca más por ello. Salir en televisión, que toda la vida es un medio que siempre me ha apasionado…", admitió en una entrevista. Pues ese deseo está a punto de hacerse realidad gracias a Tu cara me suena.

Esperansa Grasia

La cómica valenciana de 24 años también es fruto de su talento y constancia en redes sociales, donde protagonizó un boom en plena pandemia. Gema Palacio, su verdadero nombre, tiene más de tres millones de seguidores fieles a sus divertidos vídeos en los que parodia situaciones cotidianas y las reacciones propias en nuestro país y en Estados Unidos.

Convertida en una influencer de éxito, abandonó su trabajo en un supermercado, fichó por Netflix para hacer una miniserie con su personaje de Juanjo como protagonista, escribió el libro Ai lof yu, Ashley (I love you, Ashley), ha colaborado con varias campañas benéficas y ha recibido el premio TikTok a la Comedia del año y el Premio Ídolo como Mejor creadora de contenido creativo.

El sueño de Esperansa Grasia no es ser cantante, es ser actriz —aunque de pequeñita siempre deseó participar en Tu cara me suena—, y asume con ilusión el reto de demostrar su talento a la hora de imitar e interpretar en el programa.

Goyo Jiménez

Se define a sí mismo como "creador artístico" porque es actor, director y autor de teatro, pero el público general le conoce por su faceta más cómica y como monologuista de stand up comedy que le ha llevado por los teatros y salas de media España.

En televisión ha formado parte de El club de la comedia varias temporadas y fue uno de los guionistas de La Hora de José Mota, del que incluso codirigió algunos capítulos. En ese programa también interpretó varios personajes, pero se le recordará especialmente por ser el Capitán Fanegas, el enemigo del Tío la Vara. Después llegaron Zapeando, Y ahora Sonsoles, Órbita Laika... Actualmente, ha cambiado la televisión por la radio y es colaborador del programa Más de uno, en Onda Cero.

"Me gusta mucho jugar a cantar y bailar", aseguraba Goyo Jiménez a los micrófonos de Tu cara me suena. "Todo el mundo se va a enterar del cantante y bailarín que habitan en mí", bromeaba sobre su participación en el programa.

Mikel Herzog Jr

Con ese nombre y apellido, no necesita mucha carta de presentación. El hijo pequeño del cantante, compositor y productor Mikel Herzog lleva la música en las venas. Además, una parte de su niñez la pasó con los chicos de Operación Triunfo, pues su padre fue el director de la post-academia en la primera edición y de las giras de los participantes.

Comenzó su carrera musical junto a su hermano, formando el dúo Los Herzogs y juntos participaron en la tercera edición de La Voz, en 2015. Después decidieron separar sus caminos —que no sus vidas— y Mikel se volcó en consolidarse como uno de los actores de musicales de referencia. Ha sido protagonista de Cruz de Navajas y en octubre del mes pasado estrenó Asesinato para dos, un difícil trabajo que la crítica ha reconocido.

"Soy un loco de la imitación, soy el meme. Tu cara me suena me permite, aparte de hacer el tonto, trabajar esas imitaciones, hacerlo en serio", apuntaba el nuevo concursante de TCMS al que llega para explotar sus tres facetas: cantante, músico y actor.

Melani García

Es la más pequeña de los concursantes que han pasado por el programa. Solo tiene 17 años, pero Melani sabe perfectamente lo que es aguantar la presión de un concurso de la tele, pues fue la ganadora de La Voz Kids en 2018 cantando lírica.

Al año siguiente, Melani fue la elegida para representar a España en Eurovisión Junior, donde hizo gala de su voz con la canción Marte. No ganó, quedó tercera, pero con su entusiasmo y espontaneidad a la hora de celebrarlo —dijo que lo iba a celebrar con una fiesta de helados— se ganó el corazón de todo el mundo.

Tiene claro que quiere dedicarse a la música, y ya ha grabado tres canciones y ha ganado un concurso de ópera, aunque también ha hecho sus pinitos como presentadora y actriz. La joven valenciana está encantada con su participación en Tu cara me suena y sobre todo tiene "ganas". "Soy superfan desde pequeñita del programa y tiene todo lo que me gusta: cantar, bailar y humor", asegura.