C. Tangana se olvida de la música: "Quiero hacer cine"

C. Tangana está en plena transición de ser cantante a director de cine. El artista ha abandonado en gran parte su trayectoria musical después de alcanzar el punto álgido de su carrera con el álbum fusión El Madrileño (2021), que consiguió cuatro discos de platino en España.

El cantante ya mostró su pasión por el cine durante el transcurso de su última gira de conciertos en 2022, Sin Cantar ni Afinar Tour, donde la cámara siempre acompañaba a C. Tangana sobre el escenario para proyectar el show en directo en una gran pantalla. Desde entonces, apenas ha estrenado un par de canciones, siendo la última Oliveira Dos Cen Anos (2023).

Durante los dos últimos años, la prioridad del madrileño ha sido dirigir su primera película, el documental La guitarra flamenca de Yerai Cortés. Ahora, este mes de septiembre, el largometraje se ha estrenado en el Festival de Cine de San Sebastián y ha generado una buena impresión en el público, a juzgar por las primeras críticas de la obra. "Hacen falta dos secuencias para reconocer que Antón Álvarez no solo tiene talento para la música. [...] Tanta libertad creativa no está al alcance de cualquiera", destaca Cinemanía.

Así, C. Tangana ha desplazado su carrera musical a un segundo plano, tal y como él mismo ha reconocido en una reciente entrevista para El Mundo. "No estoy haciendo música; igual llevo dos años sin entrar en el estudio. Quiero hacer cine y escribir un buen guion, pero me falta muchísimo por aprender", ha destacado el artista, que se está alejando de 'C. Tangana, el cantante' para acercarse a 'Antón Álvarez, el director'.

'La guitarra flamenca de Yerai Cortés', el debut de C. Tangana en el cine

C. Tangana ha inaugurado la sección New Directors del Festival de Cine de San Sebastián con su ópera prima, justo un año después del estreno del documental sobre su gira: Esta ambición desmedida, dirigido por Santos Bacana, Cristina Trenas y Rogelio González. Esta película narra la historia de una poderosa gira de conciertos que fue un éxito, pero que supuso un quebradero de cabeza al artista que casi le arruina.

Desde entonces, el cine ha estado más presenta en la vida de C. Tangana que la música. Aunque su relación con ella es inquebrantable. Así lo demuestra su propio debut como director, La guitarra flamenca de Yerai Cortés, que indaga en la vida personal y profesional del guitarrista y cantante flamenco Yerai Cortés.

"[C. Tangana y Yerai Cortés] deciden emprender un viaje juntos para grabar un disco en el que las canciones vienen marcadas por una gran pena, donde el propio proceso artístico lo enfrenta con su pasado y lo empuja a explorar un secreto familiar a través del cual trata de redimir la relación con sus padres", dice la sinopsis, que promete una "historia de pasión, amor y perdón".